במלאת 50 שנה להתיישבות בשומרון, תתקיים בחול המועד סוכות צעדת ענק חגיגית לתחנת הרכבת ההיסטורית בסבסטיה – המקום שבו החלה ההתיישבות היהודית המחודשת באזור.

הצעדה, ביוזמת מועצה אזורית שומרון ובארגון אגף היישובים והמתנ"ס, תיערך ביום רביעי, ט"ז בתשרי (8 באוקטובר). הצעדה תצא בשעה 10:00 בבוקר מחוות אלחי, הסמוכה לכניסה לשבי שומרון – שהוקמה לזכרם של אלחנן קליין הי"ד והרב מאיר חי הי"ד – ותסתיים בתחנת הרכבת סבסטיה, בירת ממלכת ישראל הקדומה.

במהלך היום צפויות הופעות של אמנים מובילים ובהם עקיבא וביני לנדאו, לצד מופע ילדים של טוביה החביב, דוכנים, פעילויות ואטרקציות מגוונות לכל המשפחה.

בסיום הצעדה תיערך עצרת מרכזית בהשתתפות שרים, רבנים, מייסדי ההתיישבות, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ואלפי משתתפים מכל רחבי הארץ.

דגן אמר לקראת האירוע:

"אני מזמין את כל עם ישראל – נושאים בגאווה את דגל ישראל וצועדים לסבסטיה, אל המקום שבו לפני חמישים שנה התחילו החיים היהודיים בשומרון, לב ארץ התנ"ך. מהרוח של גוש אמונים נילחם ונביא את הריבונות. זו לא רק צעדה – זו הצהרה: נמשיך את דרכם של גוש אמונים, נמשיך את העלייה".