שטראוס מודיעה על טעות אריזה בגביעי פרו וניל 0% שומן 200 גרם ללא תאריך תוקף. המוצר בטוח לצריכה אך מכיל רכיבים שונים מהמצוינים על גבי האריזה

חברת שטראוס מודיעה על טעות אריזה שהתגלתה בכמות קטנה של גביעי המוצר "פרו וניל 0% שומן" במשקל 200 גרם. מדובר בגביעים הנושאים את הברקוד 7290112330352 וללא תאריך תוקף על האריזה.

לפי הודעת החברה, באריזות אלה נארז בטעות מוצר אחר בעל רכיבים וערכים תזונתיים שונים מהמצוינים על גבי האריזה. עם זאת, המוצר שנארז בפועל בטוח לצריכה ואין כל שינוי בתיבת האלרגנים.

המוצר שנמצא בתוך האריזות הוא יוגורט לבן עם 20 גרם חלבון, ללא תוספת סוכר לבן, עם ממתיקים ובתוספת פרי מנגו. תוקף המוצר הוא עד לתאריך 06.10.25.

שטראוס מציינת כי ההודעה נמסרה בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשירות הצרכנים של שטראוס בטלפון 6860 כוכבית או דרך טופס "צור קשר" באתר החברה:

https://www.strauss-group.co.il/contact-us/