חול המועד סוכות בפתח, ואלפי משפחות יוצאות לטייל ברחבי הארץ. לטובת ציבור שומרי המצוות, קרן קימת לישראל (קק"ל) שוב מקימה סוכות כשרות ומקושטות במגוון יערות ופארקים ברחבי המדינה, אליהן מוזמן הציבור הרחב – ללא תשלום.

השנה, קק"ל מזמינה את המטיילים לקחת חלק ביוזמה המבורכת ולקחת הפסקה מהטיולים בחיק הטבע כדי לקיים את מצוות הישיבה בסוכה, עם הקריאה:

"יוצאים לטייל בחול המועד? בואו ליער!"

הסוכות שנבנו ביערות הן סוכות כשרות למהדרין, וחשוב לציין כי הן נבנו בפיקוח אברכים יר"ש הכניסה לכלל הסוכות והיערות היא ללא תשלום.

איפה תמצאו את הסוכות?

הסוכות הכשרות פזורות במספר מוקדים מרכזיים בצפון, במרכז ובדרום:

בצפון:

מצודת ביריה ,

פארק גורן 6,

פארק אדמית .

במרכז:

חניון שריגים פארק בריטניה

חניון הסוסים יער חורשים

בר בהר

בדרום:

פארק התכלת

יער פלוגות

פארק עצמאות ארה"ב

מתחם הנובה

יער רעים

פארק ירוחם

כללי בטיחות ונגישות

קרן קימת לישראל מבקשת מהציבור המטייל להקפיד על כללי הבטיחות ביערות למען בטיחות כולם.

1- תכננו מראש והתאימו את פעילותכם, לתנאי השטח ומזג האוויר.

2- אין לסטות מהשבילים, לשטחים לא מסומנים.

3- יש להשתמש במתקנים, על פי הוראות השימוש בלבד.

4- שמרו על החי, על הצומח ועל הדומם שביער.

5- אל תבעירו אש אלא במקומות ובמתקנים המיועדים לכך, בסיום הפעילות הקפידו לכבות את האש כליל.

6- שמרו על הניקיון, אספו את האשפה למתקנים המיועדים לכך או קחו אותה עמכם.

7- היזהרו מבורות, מערות, מבנים מסוכנים וכדומה. אין להתקרב לשפת מצוקים.

8- בטרם יציאה לטיול, מומלץ להתעדכן במידע הנוגע לשטח בו אתם מתעתדים לבקר.

למענכם, אנא הקפידו על כללי הבטיחות!

קרן קימת לישראל מדגישה ומבקשת מהציבור להקפיד על כללי הבטיחות, לשמור על הניקיון ועל היערות, לטובת כולנו.

במידה וזיהיתם מפגע או ונדליזם בשטח, חייגו ל:

מוקד הדיווח של קק"ל שמספרו 1-800-250-250

או במייל pneyot-tzibur@kkl.org.il

למידע נוסף, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל – יחד נשמור על הסביבה למען כולנו!

חג שמח וכשר לכל בית ישראל!