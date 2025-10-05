מזכיר המדינה האמריקני אישר כי מתקיימות פגישות לקראת סיום ההסכם בין ישראל לחמאס, הבהיר שההסדר “עדיין לא סוף המלחמה” והוסיף: “אי אפשר להקים שלטון בעזה שאינו חמאס בתוך שלושה ימים – נדע בקרוב אם חמאס רציני.

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, התייחס היום (ראשון) להתקדמות במגעים בין ישראל לחמאס ואמר כי ארצות הברית פועלת לסיום ההיבטים הטכניים של ההסכם.

“נערכות פגישות לגבי ההסכם בין חמאס לישראל – אני מקווה שהעניינים הטכניים יסתיימו במהירות,” אמר רוביו.

לדבריו, ההסכם המתגבש איננו סוף המערכה, אלא שלב נוסף בדרך להסדר רחב יותר: “ההסכם הוא עדיין לא סיום המלחמה, נדרשת עוד עבודה. אי אפשר לייסד ממשלה ברצועת עזה שאינה חמאס בתוך שלושה ימים.”

רוביו הוסיף כי הוא מצפה לראות התקדמות ממשית בנושא החטופים: “אני מקווה לראות את שחרור החטופים במהירות. חמאס הסכים עקרונית למה שיהיה ביום שאחרי המלחמה, נדע בקרוב אם הוא רציני.”

דבריו של רוביו מגיעים ברקע מאמצים אינטנסיביים בין וושינגטון, ירושלים ומדינות ערביות מתונות לגיבוש שלב שני בעסקה, הכולל פירוז הדרגתי של עזה, שיקום אזרחי בפיקוח בינלאומי ויצירת מנגנון שלטוני חדש שאינו נשלט בידי חמאס. כזכור היום נתניהו הבטיח בפגישתו עם נציגי פורום תקווה, המייצגת משפחות שכולות ונפגעי טרור, ש:“לא עוברים לשום סעיף מתוך 21 הסעיפים בתוכנית, עד שהסעיף הראשון, שחרור כל החטופים החיים והמתים, יושלם.״ הבטיח נתניהו ״עד שאחרון החטופים, כולם כולם, לא עובר לשטח ישראל, לא עוברים לאף סעיף אחר”.