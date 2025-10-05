שוטרי התנועה במרחב ירקון מטפלים ומכוונים תנועה בעקבות עומסי תנועה שנוצרו בכביש רוקח למערב, לאחר שמשאית פגעה בגשר רוקח וכתוצאה מכך נפלו צינורות על הכביש – אין נפגעים.
בשעה האחרונה נרשמים עומסי תנועה כבדים בכביש רוקח למערב, בעקבות פגיעה של משאית בגשר רוקח, אשר גרמה לנפילת צינורות על הכביש.
כתוצאה מהאירוע נחסמו שלושה נתיבים לתנועה, ונותר נתיב אחד פתוח בלבד. בשל כך נגרמים במקום עומסי תנועה כבדים, והנהגים מתבקשים לפנות לצירים חלופיים.
למקום זומן גורמי מקצוע לבדיקת יציבות הגשר והמשך טיפול.
