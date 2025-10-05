ראש הממשלה הבהיר בפגישה עם פורום הגבורה כי לא יתקדם באף שלב מהתוכנית עד לשחרור כל החטופים, תקף את האפשרות למעורבות פלסטינית בעזה, והזהיר: “אם חמאס לא ישחרר – נשוב ללחימה בגיבוי מלא של בעלות הברית.”

על רקע הוויכוח הציבורי סביב העסקה לשחרור החטופים והחשש מהכללת מחבלים כבדים, נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו עם הנהלת פורום הגבורה, המייצגת משפחות שכולות ונפגעי טרור.

במהלך הפגישה הבהיר נתניהו כי ישראל לא תתקדם בשום חלק מהתוכנית המדינית עד שתובטח השבת כלל החטופים. “לא עוברים לשום סעיף מתוך 21 הסעיפים בתוכנית, עד שהסעיף הראשון, שחרור כל החטופים החיים והמתים, יושלם.״ הבטיח נתניהו ״עד שאחרון החטופים, כולם כולם, לא עובר לשטח ישראל, לא עוברים לאף סעיף אחר”.

נתניהו הציג גם עקרונות מרכזיים למדיניות “היום שאחרי”: “הרשות הפלסטינית לא תשלוט בעזה ביום שאחרי. אף נציג של החמאס ואף נציג של הרשות הפלסטינית לא יהיו מעורבים בשליטה ברצועה.”

לדבריו, אם חמאס לא יממש את שלב השחרור במועד שהוצב על ידי הנשיא טראמפ – ישראל תשוב ללחימה: “אם החטופים לא ישוחררו עד לתום הזמן שהנשיא טראמפ קבע – ישראל תחזור ללחימה בגיבוי מלא של כל המדינות המעורבות.” נתניהו סיכם במסר אסטרטגי: “במהלך האחרון הצלחנו להפוך את כך שישראל הייתה מבודדת, לכך שהחמאס מבודד.״