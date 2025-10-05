לקראת השבעה באוקטובר, נועה קירל משתפת פעולה עם סמ"ר רתם שפרן, ויחד הם מוציאים שיר מקורי להנצחת הנופלות במלחמה. האזינו לשיר המלא

לקראת יום הזיכרון הלאומי לאירועי השבעה באוקטובר, משתפת הזמרת נועה קירל פעולה עם סמ"ר רתם שפרן והלהקות הצבאיות בפרויקט מוזיקלי מרגש ויוצא דופן – השיר "שוב הגיע סתיו". השיר, שנכתב והולחן על ידי סמ"ר רתם שפרן, מוקדש לזכרן של הנשים והלוחמות שנפלו במלחמת חרבות ברזל, ומביא למאזינים חוויה מוזיקלית עמוקה ונוגעת ללב.

מחווה של כבוד וזיכרון

השיר "שוב הגיע סתיו" הוא מחווה מלאת רגש לכוחן, נחישותן ואומץ ליבן של הנופלות. הוא משלב בין מילים פיוטיות ללחן מרגש, שיחד מצליחים ללכוד את כאב האובדן לצד תחושת הגעגוע הבלתי פוסקת. השיר מתאר סיפור אישי של גבר המתאבל על אהובתו שנפלה במלחמה, כאשר כל שורה נושאת זיכרון חי וצלול – משדות הבית שבהם מתחיל לצמוח עשב ועד לאור נרות החג שמעורר את זכרה.

שיתוף פעולה ייחודי

השיתוף בין נועה קירל, אחת מהזמרות הבולטות בישראל, לבין סמ"ר רתם שפרן והלהקות הצבאיות יוצר חיבור מיוחד שמביא עמו אותנטיות ורגש עמוק. השיר משלב את הכישרון המוזיקלי של קירל עם הכתיבה האישית והרגישה של שפרן, ומצליח להעביר מסר של כבוד והוקרה תוך חיבור לשורשים הישראליים ולמורשת הקרב.

מילים שחודרות ללב

מילות השיר, שנכתבו על ידי שפרן, מציירות תמונה חיה של זיכרון וגעגוע. השיר מתאר רגעים יומיומיים שמזכירים את האהובה – מהשדות המוכרים של הבית ועד לרגעי החג המוארים בנרות. השילוב בין התיאורים הפשוטים לכאב העמוק הופך את השיר ליצירה שמצליחה לגעת במאזינים ברמה האישית והלאומית כאחד.