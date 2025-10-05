אחרי תלונות בעולם על תנאי כליאה קשים של פעילי המשט. בן גביר מבהיר כי “הם תומכי טרור שיקבלו תנאים של טרוריסטים”. משרד החוץ דוחה: “שקרים בוטים״

לאחר גל תלונות בתקשורת הבינלאומית על יחס קשה כלפי עצורי “משט חנדלה לעזה”, בהם גרטה טונברג, מפרסמים בישראל תגובות חריפות.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב הבוקר לטענות ואמר: “רואה הבוקר את הטענות בתקשורת בעולם על התנאים בהם נכלאו גרטה טונברג ו‘פעילי המשט’ – וחשוב לי לומר בצורה הברורה ביותר: אני גאה בלוחמי ולוחמות שירות בתי הסוהר שפעלו בהתאם למדיניות שאני והנציב קובי יעקובי התווינו.”

בן גביר הוסיף: “הייתי שם, על הספינות שלהם – לא ראיתי סיוע ולא הומניטריות. ראיתי מטרנה אחת וקרקס שלם של אנשים שמתחפשים לפעילי זכויות אדם, ובפועל באו לתמוך בטרור ולחגוג עלינו. אנחנו מתייחסים אליהם כתומכי טרור, ומגיע להם תנאים של טרוריסטים. אם מישהו חשב שיגיע לכאן ויקבל שטיח אדום וחצוצרות – התבלבל. כדאי שירגישו היטב את התנאים בכלא קציעות ויחשבו פעמיים לפני שהם מתקרבים שוב לישראל.”

ממשרד החוץ נמסר כי מדובר ב“שקרים בוטים”: “כל זכויותיהם החוקיות של העצורים נשמרות במלואן. באופן אירוני, גרטה עצמה ודיירים נוספים סירבו להאיץ את הליך גירושם והתעקשו להישאר במעצר זמן ממושך יותר. גרטה גם לא הגישה אף תלונה לרשויות הישראליות על אותן האשמות מגוחכות וחסרות בסיס – פשוט מפני שהן מעולם לא התרחשו.”

בישראל דוחים מכל וכל את הפרסומים בעולם, וטוענים כי מדובר בניסיון נוסף “לייצר עלילה פוליטית נגד ישראל במסווה של מאבק הומניטרי.״

