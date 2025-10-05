פעילה ישראלית דורשת לחקור את חברת הפרלמנט הצרפתייה רימה חסאן, שלטענתה תומכת בחמאס ומסיתה לרצח. בתנועת רגבים מבקשים לעכב את יציאתה מהארץ ולהעמידה לדין בגין הסתה לטרור.

סערה דיפלומטית: רשל טויטו, פעילה פרו־ישראלית ודוברת החוץ של תנועת רגבים, הגישה בסוף השבוע תלונה במשטרת ישראל נגד חברת הפרלמנט האירופי רימה חסאן — המשתתפת במשט לעזה זו הפעם השנייה — בטענה כי הפיצה איומים ישירים על חייה ברשת החברתית X. בעקבות הפרסום, הציפה את הרשת מתקפת שנאה ואיומים ברצח מצד תומכי טרור ואנטישמים ברחבי העולם.

המחלקה המשפטית בתנועת רגבים הגישה במקביל בקשה רשמית לעיכוב יציאתה מהארץ, חקירה והעמדה לדין של חסאן בגין הסתה לטרור ולהריגה, וכן בשל העובדה שזו אינה הפעם הראשונה בה היא משתתפת במשט לעזה — פעולה שלטענת רגבים נועדה “לתמוך בחמאס תחת דגל הומניטרי מזויף”.

רימה חסאן, פוליטיקאית צרפתייה ממוצא פלסטיני שנולדה במחנה פליטים בסוריה, נבחרה ביוני 2024 לפרלמנט האירופי מטעם מפלגת השמאל הקיצוני “צרפת הבלתי נכנעת” (LFI). בשנים האחרונות היא נודעה כפעילה קיצונית המזוהה עם האג’נדה הפלסטינית, ובצרפת עצמה כבר הוגשו נגדה תלונות בגין הצדקת טרור והסתה לאלימות, לאחר שהתבטאה בתמיכה בחמאס וב”מאבק המזוין הפלסטיני” ואף תיארה את טבח ה־7 באוקטובר כ”פעולה לגיטימית”.

“זה לא רק האיום האישי כלפיי,” אומרת טויטו. “חסן היא נציגת חמאס באיחוד האירופי. היא מסיתה נגד ישראל ואזרחיה באופן שיטתי, והמדינה חייבת להפסיק להבליג. היום הם ארבע מאות, בפעם הבאה יהיו ארבעת אלפים. הגיע הזמן לעצור את התמיכה בטרור – לא לממן אותה.”