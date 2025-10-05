שר הביטחון הצהיר כי ישראל קרובה לעסקה לשחרור החטופים בהתאם ליוזמת טראמפ, שבסיומה “החמאס יפורק מנשקו ורצועת עזה תפורז” — והזהיר: “אם יסרבו, נגביר את עוצמת האש עד להכרעה.”

שר הביטחון ישראל כ״ץ נאם היום בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מלחמת יום הכיפורים והתייחס להסכם המתגבש לשחרור החטופים. “כשנתיים לאחר השבת השחורה בשמחת תורה,” אמר כ״ץ, “אנחנו עשויים להתבשר בקרוב על חזרתם הביתה של כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בהתאם ליוזמת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שבסופה החמאס יפורק מנשקו ורצועת עזה תפורז.”

לדברי שר הביטחון, הלחץ הצבאי שמפעילה ישראל על העיר עזה הוא זה שהביא את חמאס לנקודת שבירה: “ההחלטה לכבוש את עזה, הקרסת רבי הקומות ועוצמת התמרון של צה"ל בעיר הביאו לפינוי של כ-900 אלף מתושבי עזה דרומה וללחץ אדיר על החמאס והמדינות שתומכות בו, שחששו מקריסתו.”

כ״ץ הוסיף כי “צה"ל נמצא בלב העיר עזה וערוך לכל אפשרות”, והבהיר: “במידה והחמאס יסרב לשחרר את החטופים, צה"ל יגביר מחדש את עוצמת האש עד להכרעתו ולשחרור כל החטופים.”

בהמשך דבריו ציין כי היוזמה האמריקנית תואמת את האינטרס הישראלי: “הנשיא טראמפ גיבש קואליציה נרחבת לתמיכה בתוכניתו, שתואמת את מטרות המלחמה של ישראל.”

לקראת סיום חיבר כ״ץ בין עבר להווה: “כמו במלחמת יום הכיפורים, כך גם היום, ידענו לקום ולהתעשת מול המבקשים להשמידנו. חיילי ומפקדי צה"ל הם אלו שמאפשרים למדינת ישראל לשנות את המצב האסטרטגי, להכריע את הזירות השונות ולייצר אופק מדיני לשינוי האזור כולו.”