הזמרת אודיה נהנית מקהל מריצים נאמן ביותר, והכרה מטעם תעשיית המוזיקה כולה. היום (ראשון) היא משחררת EP נוסף, חלק מאלבום מלא שייצא בהמשך. בין השירים: השיר שהודלף ושיר של רבי נחמן

הזמרת והיוצרת אודיה אזולאי, משיקה EP חדש בשם "Van da’M", הכולל שלושה שירים כחלק מאלבום שצפוי לצאת בהמשך. ה-EP מגיע לאחר שזכתה בפרס זמרת השנה במצעדים שונים, והוא מציג שילוב של פופ עכשווי עם טקסטים אישיים והפקה מוזיקלית מוקפדת.

אחד מהשירים במיני-אלבום הוא "רוקי", או כמו שחלק מזהים אותו, "ברחובות הבודדים". השיר שהודלף, הועלה לטיקטוק על ידי אודיה וצבר אהדה רבה. עכשיו הוא יוצא באופן רשמי, ותוכלו להאזין לגרסה המלאה שלו.\

צפו בקליפ המלא לשיר "רוקי" של אודיה:

"רוקי": מהטיקטוק להשקה רשמית

השיר המוביל ב-EP, "רוקי", זכה לתשומת לב רבה לאחר שהפזמון שלו, שכונה על ידי מעריצים "ברחובות הבודדים", הפך לוויראלי בטיקטוק עם מעל 10,000 שימושים בסאונד טיזר ששוחרר לפני ההשקה. השיר מלווה בקליפ בבימויו של עומר אלוני, שמציג סיפור בסגנון סדרת נוער עם דמות מרכזית בשם רוקי, בכיכובם של שחקנים צעירים.

ההצלחה המוקדמת של השיר החלה לאחר שהודלף על ידי הסטייליסטית של אודיה, אור לוזון, בקלוז שלה באינסטגרם. הדבר הוביל את אודיה לשחרר קטע ממנו בעצמה לרשת הטיקטוק, תוך שהיא מגיבה בהומור: "המדליף ממודלף פטור?".

אין זו הפעם הראשונה ששירים של אודיה מודלפים לרשת, כמו שקרה עם השיר "את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך", והשיר שטרם יצא – "קחי אותו". בשלב הזה כבר עולה השאלה: האם ההדלפה היא אסטרטגיה שיווקית מכוונת?

"Van da’M": שלושה שירים, שלושה סגנונות

ה-EP כולל שלושה שירים:

"Van da’M", שיר הנושא, נכתב והולחן על ידי אודיה וגל אדם, עם הפקה של מתן דרור וגל אדם. השיר מתייחס לדמותו של ז'אן קלוד ואן דאם, אך מתמקד בביטחון עצמי ועוצמה נשית.

"הכול הכול לטובה", שיר פופ קצבי ואמוני, שנכתב והולחן על ידי אודיה, הרב שלמה סבג, אלירן אליהו ועומרי דהאן – וכמובן, רבי נחמן. השיר זכה לקידום ייחודי עם ואן צבעוני שסייר ברחבי הארץ, כחלק ממהלך שיווקי.

השיר השלישי, "רוקי", כבר זכה לתהודה רבה כאמור, ומשלב אנרגיה צעירה עם טקסטים שמחברים לקהל צעיר.