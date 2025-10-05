בעקבות עתירת תנועת רגבים לבג"צ: המינהל הארחי ביצע פעולות אכיפה נגד מגרטת רכבים הפועלת במערב בנימין. אך בתנועה אומרים: "עושים צחוק מהעבודה"

מבצע אכיפה? חצי שנה אחרי העתירה התקדימית: פעולות אכיפה חלקיות במגרטת רכבים בבנימין

תנועת רגבים הגישה עתירה לבג"ץ כנגד מגרטת רכבים שבנו ערבים בצומת עופרים, המדינה ביקשה הארכה לתשובתה וביצעה הבוקר אכיפה קלה כנגד גדר שולית ופחונים בלבד. "עושים צחוק מהעבודה. הפעילות הפלילית- הפח"עית המסוכנת ממשיכה כרגיל".

המנהל האזרחי ביצע במהלך השבוע האחרון פעולות אכיפה במגרטת רכבים פלסטינית ובלתי חוקית סמוך לישוב עופרים שבבנימין. לפני כחצי שנה, לאחר פניות רבות לרשויות, הגישו תנועת רגבים ומועצה אזורית בנימין עתירה תקדימית לבג"ץ בדרישה להורות למדינה לאכוף את החוק כנגד המגרטה ומוסך רכבים הסמוך לה. המתחם הגדול נמצא בשטחי C בשליטה ישראלית מלאה, ובצמידות לכביש 446 המרכזי בין העיר אלעד לקרית ספר, התפתח לפני כשלוש שנים בדינמיקה המוכרת של פלישה על ידי שפיכת עפר ופסולת, לאחר מכן הקמת סככה והפעלת מוסך ועד מהרה הכשרת חניה והקמת מבנים נוספים ודרכי גישה.

העתירה פירטה את הנזקים הבטחוניים, הכלכליים והסביבתיים החמורים של תופעת המגרטות בכלל והמגרטה ליד עופרים בפרט: "מדובר באתר היוצר מפגע סביבתי חמור באופן כמעט אל חזור, זאת לצד סיכון חייהם של הנוסעים בכביש. ריבוי המגרטות ביו"ש הינו גורם מרכזי בתופעת ה"משטובות" המשמשות מחבלים לביצוע פיגועים, לרבות מספר פיגועי דריסה שהתרחשו במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'". בנוסף ציינו ברגבים את העובדה שסחר בלתי מורשה בגרוטאות וחלקי חילוף הוא "מהגורמים העיקריים למכת גניבות הרכב הקיימת בתחומי מדינת ישראל."

בתחילת אפריל, קבע בג"ץ כי על המדינה להשיב את תגובתה בתוך 45 ימים. כחלוף הזמן, ביקשה המדינה הארכה נוספת. הבוקר כאמור בוצעו פעולות אכיפה חלקיות במהלכם הרסו גדר ומס' פחונים בלבד.

מנש שמואלי רכז יהודה ושומרון ברגבים תוקף את ההתנהלות המדינה: "העלמת העין של הרשיות הפכה את המרחב לממלכת המשטבות ומגרטות הרכבים. פניותינו הרבות לא נענו, וגם מול בג"ץ הסחבת ממשיכה כאילו לא מדובר כאן בסיכון חיי אדם."

שמואלי התייחס לפעולות המדינה הבוקר: "הכוחות והכלים כבר הגיעו סוף סוף למתחם ובמקום שיעצרו את המחדל, הופנו לבצע אכיפה מינורית שמותירה את מוקד הפעילות הפלילית- הפח"עית המסוכנת להמשיך כרגיל. הניסיון לנפנף בזה לבית המשפט כמבצע אכיפה יתקל בתיעודים מהשטח שיראו את הפעילות השוטפת במקום. ההפקרות הזו של אובדן הקרקע, זיהום הסביבה המחריד לקול צחוקם של העבריינים – מוכרחת להיפסק"