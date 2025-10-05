סיורים, קונצרטים ותרוכות בישראל בסתיו 2025 – אירועים מבקרים שמשלבים אמנות, מורשת ותקווה לקראת השנה החדשה

כמו כל שבוע, ריכזנו עבורכם את חדשות התרבות של השבוע. עונת הסתיו, בפתחה אנו עומדים, מציעה מגוון אירועי תרבות ותיירות שמשלבים הנצחה, מוזיקה, אמנות וטבע. ממחזמרים מרגשים ועד סיורים בגנים עולמיים, הנה סקירה של ההיצע המוביל. האירועים האלה לא רק מבדרים, אלא גם מחברים אותנו למורשת ולתקווה. אם אתם מחפשים פעילויות תרבות וחדשות צרכנות: ריכזנו אותם בשבילכם.

סיורים ערביים בגנים הבהאים בחיפה: חוויה רוחנית בלב העיר

הגנים הבהאים בחיפה, אתר מורשת עולמית של אונסק"ו, פותחים את שעריהם לביקורים מיוחדים. ב-8 וב-9 באוקטובר 2025, המרכז הבהאי העולמי מזמין את הציבור לסיורים ערביים.

הגנים מסמלים תקווה ואחדות, ומציעים נופים מרהיבים של העיר והים. זהו הזדמנות נדירה לטיול תיירותי בחיפה, המשלב טבע ורוחניות. הכניסה חופשית, אך מומלץ להירשם מראש דרך אתר המרכז.

מחזמר "עפרה": מחווה מוזיקלית לזמרת האגדית

בנובמבר 2025, התיאטרון העברי מעלה את מחזמר הדגל "עפרה", לזכר 25 שנה למותה של הזמרת עפרה חזה. המחזמר מבוסס על חייה ושיריה, בהשתתפות עשרות שחקנים ותזמורת חיה.

ליבי פנקר, שנבחרה מבין 600 מועמדות, מגלמת את התפקיד הראשי. ההפקה נעשתה בשיתוף משפחת חזה, וכוללת להיטים כמו "אם ננעלו" ו"ירושלים של זהב".

לצד ההצגה, תערוכה נודדת מציגה בגדים, תכשיטים, תמונות נדירות ותקליטי זהב של עפרה. זהו אירוע תרבות בישראל שחובה לראות, עם הופעות בכל ההיכלים בארץ.

תערוכת "הסתכלו להם בעיניים": אמנות להנצחת קורבנות 7.10

האמן בנצי ברופמן מציג תערוכת יחיד חדשה להנצחת קורבנות אירועי 7 באוקטובר 2023. התערוכה תומכת במשפחות הנרצחים והחטופים, עם כניסה חופשית.

ב-6.10.23 הוזמן בנצי ברופמן לצייר בלייב בפסטיבל המוזיקה ברעים. בניגוד לתכניתו המקורות, החליט לחזור הביתה כבר באותו יום ולא להישאר עד שבת, ה-7.10.23. לאחר הטבח הנורא, החל ברופמן לצייר פורטרטים של נרצחים וחטופים. עד כה, יצר כ-150 עבודות, כולל ציורי קיר ופורטרטים להעלאת מודעות.

זוהי הזדמנות להתחבר לאמנות ישראלית עכשווית, המשלבת זיכרון ותקווה.

פרויקט התקווה: קונצרטים קלאסיים יהודיים לציון שנתיים ל-7.10

לציון שנתיים לאירועי 7 באוקטובר, פרויקט התקווה חוזר בפעם השנייה. סדרת קונצרטים ברחבי הארץ מציגה יצירות קלאסיות יהודיות, בהשתתפות תזמורות מובילות.

הקונצרטים, ביוזמת שרון עזריאלי לקרן עזריאלי, יתקיימו בין 21 ל-28 באוקטובר 2025. בין האמנים: חנן יובל, סיון טלמור, שי צברי וענת מושקובסקי.

כרטיסים במחיר סמלי יימכרו החל מ-1 באוקטובר. זהו אירוע מוזיקה קלאסית בישראל שמחבר בין מסורת לתמיכה קהילתית.

סדרת סיורי מורשת תשפ"ו: בעקבות הסיפור הישראלי

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל משיקה סדרת סיורים לשנת תשפ"ו (2025-2026). הסיורים עוקבים אחרי ההתיישבות, העליות, החלוצים והלוחמים – מהמאה ה-19 ועד 7 באוקטובר.

חלק מהסיורים במכוניות פרטיות, חלקם באוטובוס או רגליים. הם חושפים דמויות מרכזיות ומקומות היסטוריים, כחלק מהפסיפס הישראלי.

פרטים מלאים באתר המועצה. זוהי דרך מצוינת לתיירות מורשת בישראל, מתאימה למשפחות ולחובבי היסטוריה.

חדשנות ביופי: ג'ל קרם ליפט אינטגרל מליראק פריז

לסיום, טיפ יופי: מותג ליראק פריז מציג בישראל את ג'ל קרם יום מסדרת ליפט אינטגרל, לפנים ולצוואר. מתאים לעור מעורב עד שומני, עם 97% רכיבים טבעיים.

הפורמולה מרווה בלחות, מחליקה קמטים ומחזירה מראה מתוח וזוהר. מבוסס על רפואה רגנרטיבית וחומרים בוטניים, מתאים מגיל 20 למניעת קמטוטים ומחזק קולגן.

אידיאלי למי שמחפשת מוצרי דרמוקוסמטיקה בישראל, המשלבים יוקרה וטבע.