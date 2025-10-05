טקס פרסי אופיר תמיד נתפס בעיניי חלק מהקהל כ"שמאלני". זכיית הסרט "הים", שמציג סיפור של ילד פלסטיני, הייתה הקש ששבר את גב הגמל, והביאה לביטול מימון ממשלתי לטקס. עכשיו שר התרבות מכריז על טקס מתחרה: "פרסי ישראל לקולנוע 2025"

משרד התרבות והספורט משיק היום (ראשון) טקס פרסים חדש וממלכתי לקולנוע הישראלי, שמבטיח להיות "האוסקר הישראלי" האמיתי. הטקס נוצר על רקע המחלוקת סביב טקס פרסי אופיר המסורתי. בטקס האחרון, זכה סרט "הים", שהציג נרטיב פלסטיני. אופיו של הטקס בכלל, ואופיו של הטקס השנה בפרט הוביל להפסקת המימון הממשלתי – שר התרבות מיקי זוהר פותח דף חדש. "פרסי ישראל לקולנוע 2025" יתמקדו ביצירות ש"מייצגות את הרוח הישראלית", עם פרסים בשווי מיליון שקלים. יוצרים וקהל מוזמנים להגיש מועמדויות עד סוף אוקטובר.

הרקע: ממחלוקת אופיר לטקס חדש

לפני פחות מחודש, טקס פרסי אופיר הסעיר את עולם הקולנוע הישראלי. הזכייה של סרט "הים" בבימויו של שי כרמלי-פולק – סרט שמציג את סיפורו של ילד פלסטיני – גרמה לשר זוהר להכריז על הפסקת המימון הממשלתי לטקס. "זהו טקס מביש שיורק על החיילים", אמר אז זוהר, והבטיח אלטרנטיבה שתקדם נרטיבים ישראליים אמיתיים. עכשיו, ההבטחה מתממשת: טקס חדש ששם לנכון להחזיר את הכבוד לקולנוע הלאומי.

המהלך הזה מגיע בעיתוי משמעותי לאומנים, כשהתעשייה נאבקת בהשלכות המלחמה ובירידה בתקציבים. אבל זוהר רואה בו הזדמנות: "דווקא בעת הזו, חשוב לתת במה לקולנוע שמספר את הסיפור שלנו".

מהו "פרסי ישראל לקולנוע"? הפרטים המלאים

הטקס, שייקרא רשמית פרסי ישראל לקולנוע 2025, יתקיים לראשונה בחג החנוכה הקרוב – סמל לאור ותקווה. המטרה? לחגוג את היוצרים הישראלים, לעודד יצירה מגוונת ולחזק את התעשייה. הפרסים, בסך כולל של מיליון שקלים, יחולקו בין 10 קטגוריות, כאשר כל זוכה יקבל 100,000 שקלים.

מי יכול להגיש מועמדות? כל יוצר קולנוע ישראלי – אזרח או תושב קבע – שסיים הפקה בין ראש השנה תשפ"ה (ספטמבר 2024) ועד ראש השנה תשפ"ו (ספטמבר 2025). גם הקהל מוזמן להמליץ על יצירות, מה שהופך את הטקס לדמוקרטי יותר. ועדת שופטים עצמאית תבחר את הזוכים, בהתבסס על הגשות דרך אתר המשרד.

הקטגוריות המרכזיות

הפרסים מכסים מגוון רחב של תחומי קולנוע, כדי לעודד יצירה בכל הסגנונות. הנה הרשימה המלאה:

סרט עלילתי ארוך הטוב ביותר – לדרמות וסיפורים מרגשים.

– לדרמות וסיפורים מרגשים. סרט תיעודי הטוב ביותר – ליוצרים שחושפים מציאות ישראלית אמיתית.

– ליוצרים שחושפים מציאות ישראלית אמיתית. סרט אנימציה הטוב ביותר – לקולנוע צעיר ומקורי.

– לקולנוע צעיר ומקורי. בימוי הטוב ביותר – להגהה היצירתית מאחורי המצלמה.

– להגהה היצירתית מאחורי המצלמה. תסריט הטוב ביותר – לסיפורים שמגיעים ישר ללב.

– לסיפורים שמגיעים ישר ללב. שחקן הטוב ביותר – לפרשנויות שמשאירות חותם.

– לפרשנויות שמשאירות חותם. שחקנית הטובה ביותר – לכוח נשי על המסך.

– לכוח נשי על המסך. צילום הטוב ביותר – לוויזואליה שמכלה את העין.

– לוויזואליה שמכלה את העין. פס קול הטוב ביותר – למוזיקה שמעצימה את הסיפור.

– למוזיקה שמעצימה את הסיפור. מפעל חיים – פרס מיוחד ליוצרים עם 25 שנות עשייה, שתרמו להתפתחות הקולנוע הישראלי.

זוהר מדגיש: "אנחנו רוצים קולנוע שמייצג את הרוח הישראלית החזקה. יש לנו תעשייה נהדרת, ואנחנו כאן כדי לתת לה במה".