יום אחרי הופעתו הפומבית הראשונה מאז ששרד את ניסיון החיסול בקטאר, ברשת "א-שרק" דווח כי חליל אל-חיה יגיע למצרים ויעמוד בראש המשלחת של חמאס לשיחות המו"מ שיתקיימו בקהיר על עסקת החטופים וסיום המלחמה בעזה

לקראת תחילת המשא ומתן על תנאי עסקת החטופים, ברשת "א-שרק" הסעודית דווח כי חליל אל-חיה יגיע היום (ראשון) למצרים ויעמוד בראש המשלחת של חמאס לשיחות שיתקיימו בקהיר.

לפי הדיווח, מקור המעורה בפרטים טען כי "המשלחת מעוניינת להגיע להסכם לסיום המלחמה ברצועת עזה. המו"מ בקהיר נועד להתחיל בהכנת התנאים בשטח כהכנה לתהליך חילופי השבויים".

עוד נאמר כי "על פי ההסכם, ישראל צריכה לעצור את המבצע הצבאי בעיר עזה ולסגת מהעיר. שחרור החטופים יתבצע בהדרגה במשך כמה ימים והם יועברו לפי המנגנון הקודם באמצעות הצלב האדום".

הדיווח הנוכחי מגיע אחרי שרק אתמול אל-חיה, אשר היה אחד מיעדי החיסול בקטאר, הופיע לראיון בערוץ אל ערביה. זוהי הפעם הראשונה בה אל חיה נראה מאז ניסיון ההתנקשות.

בראיון הטלוויזיוני, הוא התייחס למתקפה של ישראל בקטאר נגדו, שפגעה בבנו. המתקפה פספסה את ראשי חמאס שהיו אמורים לשהות בה: זאהר ג'בארין, מוחמד דרוויש, מוסא אבו מרזוק, ניזאר עוודאללה, ראזי חמד, חוסאם בדראן וטאהר א-נונו. חלקם כבר תועד בחיים, וחלקם ירדו למחתרת.

אל-חיה הוא אחד מראשי חמאס בעזה, הוא מונה לסגנו של מוחמד סינוואר ויצא מעזה לפני המתקפה על ישראל. בעקבות כך היה "מוגן" בעוד שאר ראשי חמאס בעזה חוסלו. לאחר חיסול סינוואר בהתקלות לפני שנה, מונה למנהיג חמאס בעזה, למרות שהוא בכלל שהה בקטאר. ילדיו הם מחבלים כמוהו ושלושה מהם חוסלו בקרבות עם צה"ל. האחרון שבהם, המאם, נהרג כאמור לפני כחודש בתקיפה שכוונה אל אביו ונראה שפספסה.