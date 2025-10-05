אחרי שכתב בעבר כי אסור לעשות עסקאות עם הנאצים מחמאס, שמעון ריקלין כתב אמש כי ההסכם הנוכחי הוא הישג ענק לנתניהו. כעת הוא מסביר למה הוא מחק את הציוץ

מגיש ערוץ 14, שמעון ריקלין, מגיב לביקורת נגדו על כך שכתב כי ההסכם המתהווה מול ארגון הטרור הרצחני חמאס הוא "הישג מדיני" עצום לנתניהו, אחרי שבעבר הוא כתב שלא עושים עסקאות עם "נאצים".

אחרי הביקורת והמתקפות הרבות עליו, ריקלין שינה את הציוץ וכתב: "ראיתי שכעסו עליי אתמול בערב שאני משנה את דעתי על הסכמים עם חמאס, בגלל שאני תומך בנתניהו".

ריקלין הדגיש כי "גם עכשיו אני חושב שאסור לעשות הסכמים עם ארגון נאצי כמו חמאס. בציוץ שמחקתי כתבתי שאם כל החטופים יחזרו השבוע בהסכם – דבר שאני עדיין מתקשה לראות אבל מאוד מקווה – זה יהיה הישג עצום לנתניהו".

ריקלין הבהיר כי "טעיתי עם המילה הסכם ולכן מחקתי את הציוץ. אבל אם רגע נתייחס למהות זה אכן יהיה הישג עצום לנתניהו. ונדמה לי שזה מה שבאמת משגע את מבקריי, שהעזתי לומר שהחזרת החטופים כולם תהיה הישג גדול שלו".

את דבריו חתם ריקלין במשפט: "היכולת לא לפרגן לנתניהו גם אם כל החטופים יחזרו בבת אחת, קשורה יותר למצב נפשי מניתוח עובדתי. תנחומיי".