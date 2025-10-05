נתוני הרייטינג מציגים תמונה מעורבת לערוץ 14: יציבות בפריים טיים ולייט נייט עם "הפטריוטים" ו"חדשות הלילה", אך פער משמעותי עדיין נשמר מול חדשות 12

נתוני הרייטינג מיום השידור האחרון מציגים תמונה ברורה של מאבקי התקשורת בישראל: חדשות ערוץ 12 שומרות על ההובלה עם 15.6%, בעוד חדשות ערוץ 14 מצליחות להחזיק בנתח של 5.2%, מעט מעל תאגיד השידור הציבורי, אך רחוקות מהצמרת.

במקום השני ניצבת חדשות 13 עם 6.5%, ואילו חדשות כאן 11 עם 4.8%. i24News, הפונה לקהל בינלאומי, סוגרת את הרשימה עם 1% בלבד.

לא רק חדשות: "הפטריוטים" מביאים תוצאה מרשימה

בתחום הפריים טיים, תוכנית הדגל של ערוץ 14 "הפטריוטים", מצליחה להפתיע עם 8.4%, נתון גבוה יותר מהתוכנית המתחרה "כלוב הזהב" של רשת 13 (7.1%) ומהתוכנית "פרויקט משפחות" של כאן 11 (1.5%). את המקום הראשון שומרת קשת 12 עם תוכנית "אור ראשון", שגרפה 20%.

לייט נייט: אברי מול שרקי – וערוץ 14 לא מוותר

גם בשעות הלילה נמשך הקרב על הצופים: "אברי ושרקי" בקשת מובילה את הלייט נייט עם 8.8%, אך "חדשות הלילה" של ערוץ 14 שומרת על מעמד מכובד עם 4.9% – כמעט פי שניים מהתוכנית "מה קרה לצה"ל" ברשת (3.1%) ומעל חדשות הלילה של כאן (1.8%).

בשורה התחתונה: ערוץ 14 עדיין לא מתקרב להובלה של קשת, אך מציג יציבות בשידורי הפריים טיים והלילה, וממשיך לבסס את עצמו כשחקן מרכזי בשוק התקשורת – בעיקר מול תאגיד כאן ורשת 13, שמציגים נתונים מאתגרים.