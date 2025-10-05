ההכרזה על המתווה החדש לשחרור החטופים וסיום המלחמה, לצד הדרישה מישראל לנצור את האש בעזה לצורך המו"מ, הגיעו רגע לפני פרסום הזוכים בפרסי נובל לשנת 2025 – ביניהם הזוכה בפרס נובל לשלום. ייתכן שהתזמון לא מקרי

ההצגה של התכנית האמריקנית החדשה לעסקת החטופים, לצד איומיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על חמאס להסכים לשחרור כל החטופים תוך 72 שעות והדרישה מישראל לנצור את האש לצורך המשא ומתן, הפתיעו רבים בישראל ובעולם. אך בפועל, ייתכן שההחלטה לקדם בכל הכח את סיום המלחמה בעזה דווקא עכשיו אינה מקרית.

ההודעה של טראמפ על הסכמת חמאס להיכנס למו"מ על תנאי העסקה, וההוראה האמריקנית לישראל לנצור את האש ברצועה, מגיעים רגע לפני תחילת שבוע ההכרזה על הזוכים בפרסי נובל לשנת 2025. מחר (שני) יוכרז הזוכה הראשון בפרס נובל לרפואה, ובכל יום לאורך השבוע יוכרז זוכה נוסף באחת הקטגוריות האחרות של הפרס: פיזיקה, כימיה, ספרות, וכלכלה.

אך הדבר שהכי מעניין את טראמפ הוא הזוכה בפרס נובל לשלום, שיוכרז ביום שישי הקרוב. מאז שובו לבית הלבן, טראמפ פעל בכל הכח במטרה לזכות בפרס הנחשק – תחילה עם קידום עסקת החטופים השנייה שהביאה לשחרורם של עשרות שבויים מידי החמאס, אחר כך באמצעות הניסיונות להביא לסיום המלחמה באוקראינה והפגישות עם פוטין וזלנסקי, ואז עם המגעים מול איראן להסכם הגרעין. במקביל, טראמפ פעל לסגירת המלחמה בעזה באמצעות תכנית ההגירה שלו.

זה לא סוד שזכייה בפרס נובל לשלום מהווה יעד חשוב לטראמפ כדי להנציח את המורשת שלו – בעיקר לאור הזכייה של ברק אובמה בפרס ב-2009, פחות משנה אחרי בחירתו כנשיא ארה"ב. בחודשים האחרונים טראמפ ניהל קמפיין נרחב בנושא כשעודד את תומכיו ושותפיו להמליץ עליו לוועדת הפרס – כשבין המצטרפים למהלך היה גם ראש הממשלה בנימין נתניהו. בסוף השבוע האחרון אף דווח ברשת בלומברג כי נורבגיה חוששת מאפשרות של נקמה אמריקנית אם יוחלט שלא להעניק לטראמפ את פרס הנובל, כשהזהירו כי קידום עצמי נוטה להרתיע את חברי הוועדה לבחור במועמדים.

טראמפ פרסם את מפת הנסיגה של צה"ל בהפסקת האש

הסמיכות של הצגת מתווה טראמפ לעסקת החטופים לשבוע זוכי הנובל ככל הנראה נועדה להעלות את הנושא של סיום המלחמה בעזה חזרה לסדר היום הציבורי, רגע לפני טקס ההכרזה על חלוקת הפרס לשלום. ולמרות זאת, ייתכן שהמהלך מגיע מאוחר מדי – כשסביר להניח שוועדת הפרס קיבלה את ההחלטה על הזוכים בפרסים עוד לפני הצבת האולטימטומים לחמאס וההצהרה המשותפת עם נתניהו, ולא חיכתה לרגע האחרון כדי לעשות זאת. האם טראמפ יזכה בכל זאת בפרס נובל לשלום, או שיצטרך לחכות שנה נוספת ולנסות שוב? את התשובה נקבל בסוף השבוע.