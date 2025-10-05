פרופסור שקמה ברסלר, ממובילת מחאת הדגלים השחורים, תוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות נאומו אמש, לקראת היציאה לפועל של ההסכם בין ישראל לחמאס.
ברסלר התייחסה לדבריו של נתניהו וכתבה: "לכולם ברור שההסכם הזה נכפה על נתניהו ושותפיו הקנאים". לדבריה: "אם זה היה תלוי בהם, היינו ממשיכים במלחמת נצח".
על דבריו של נתניהו נגד עסקה בפעימות, אמרה ברסלר: "מקווה שמשהו יזכיר לציבור הרחב, שנתניהו הוא זה שהתעקש על עסקאות בפעימות".
מה דעתך בנושא?
9 תגובות
1 דיונים
יוסי
דיייייייייייייייייי תפסיקו עם הכתבות האלה על שיקמה דיייייייייייייייייי נמאסססססססססססססס09:34 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צ'רנה
בתגובה ל: יוסי
למה השפה שלה לא מובנת לך? ברור. אתה ביביסט פרי יטיבי09:45 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד
בתגובה ל: צ'רנה
אנחנו באים לחסל אותך וכל הג'וקים השמאלנים תומכי חמאס שכמותך עכשיו שהמדינה שלנו. בשנאה, דוד זיני.10:18 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חח
רק אתר מטומטם כמו סרוגים יביא אותה09:38 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יש מי עבדה עיתה ברק
היא עובדת מסרה מלאה אצל ברק09:36 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עוד מעורערת בנפשה!נתניהו הציל כבר 207 חטופים בעסקאות, כשחמאס מסרב לוותר על ה 20 שנותרו כביטוח החיים שלו, והסכם טראמפ-נתניהו יחייב אותו, אחרת יחוסל!!
עוד מעורערת בנפשה!נתניהו הציל כבר 207 חטופים בעסקאות, כשחמאס מסרב לוותר על ה 20 שנותרו כביטוח החיים שלו, והסכם טראמפ-נתניהו יחייב אותו, אחרת יחוסל!!09:44 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלמה
למה אתם מפרסמים את מה שהחמאסניקית הזאת חושבת כאילו למישהו אכפת. אני בא לפה להתעדכן בחדשות, לא לשמוע דברי נאצים.10:14 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי מרציאנו
הפרופסורית המכובדת זקוקה לשיקום זהותי עמוק10:07 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עוד מעורערת בנפשה!נתניהו הציל כבר 207 חטופים בעסקאות, כשחמאס מסרב לוותר על ה 20 שנותרו כביטוח החיים שלו, והסכם טראמפ-נתניהו יחייב אותו, אחרת יחוסל!!
עוד מעורערת בנפשה!נתניהו הציל כבר 207 חטופים בעסקאות, כשחמאס מסרב לוותר על ה 20 שנותרו כביטוח החיים שלו, והסכם טראמפ-נתניהו יחייב אותו, אחרת יחוסל!!09:44 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בעולם של שקרים , מציאות חלופית , עובדות אלטרנטיביות , ועם ראש ממשלה שהוא שקרן בן שקרן , ושר חוץ שכזכור ביקש שלא נצביא לו אם אנחנו רוצים את מושחתיהו ... בעולם כזה אפשר לקשקש מה שרוצים ... אבל בעולם אחר מדינות מבטלות הזמנות מישראל , מבטלות עסקאות נשק המיליארדים, מכירות במדינה פלסטינית , זורקות את מדינת ישראל מתחריות בינלאומיות , וכל זה לפני הסנקציות הכלכליות שאירופה שוקלת להטיל עלינו ... וכשלא יהיה מה לאכול פה , תוכלו לאכול את כל הלוקשים שממשלת הדמים הזו בישלה עבורכם ... מקווה שזה ישביע אתכם ... ותמיד תזכרו שלחלומות הזויים יש מחיר מטורפים ... ואנחנו כבר משלמים אותו , אבל זה רק ההקדמה .... המנה העיקרית עוד מחכה לנו ...
העסקה הזו כבר הוצאה לישראל בשנת בסוף שנת 23 ובמהלך שנת 24 מספר פעמים , וישראל דחתה אותן , זה העובדות , למה נתניהו שינה את דעתו וכעת הולך כמי...
העסקה הזו כבר הוצאה לישראל בשנת בסוף שנת 23 ובמהלך שנת 24 מספר פעמים , וישראל דחתה אותן , זה העובדות , למה נתניהו שינה את דעתו וכעת הולך כמי שכפהו שד , לעסקה הזו , רק לאלוהים וטראמפ הפתרונים , כנראה יטראמפ אוהב מתנות , כסף , ואת קטאר יותר מאת ישראל ... והאמת זה לא מפתיע כשאנחנו מגלים שגם יועצי ראש הממשלה , מאד אוהבים כסף קטארי בדיוק כמו ויטקוף ובנו ...המשך 09:43 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חח
רק אתר מטומטם כמו סרוגים יביא אותה09:38 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יש מי עבדה עיתה ברק
היא עובדת מסרה מלאה אצל ברק09:36 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר