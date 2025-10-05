פרופסור שקמה ברסלר, ממובילת מחאת הדגלים השחורים, תוקפת את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות נאומו אמש, לקראת היציאה לפועל של ההסכם בין ישראל לחמאס.

ברסלר התייחסה לדבריו של נתניהו וכתבה: "לכולם ברור שההסכם הזה נכפה על נתניהו ושותפיו הקנאים". לדבריה: "אם זה היה תלוי בהם, היינו ממשיכים במלחמת נצח".

על דבריו של נתניהו נגד עסקה בפעימות, אמרה ברסלר: "מקווה שמשהו יזכיר לציבור הרחב, שנתניהו הוא זה שהתעקש על עסקאות בפעימות".