אישה כבת 30 נפצעה באורח קשה בתאונה בבית שמש, אחרי שהרכב שלה סטה לנתיב הנגדי ופגע באוטובוס. מספר נוסעים נפצעו באורח קל ופונו לבתי החולים

אישה כבת 30 נפצעה באורח קשה בתאונה שהתרחשה הבוקר (ראשון) בין רכב פרטי לאוטובוס בשדרות נהר הדן בבית שמש. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום פינו אותה לבית החולים שערי צדק כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. מספר נוסעים מהאוטובוס נפצעו גם כן באורח קל, כששניים מהם פונו לבתי החולים בירושלים ואחרים קיבלו טיפול רפואי בזירה.

מהמשטרה נמסר כי החלו בחקירת נסיבות התאונה, כשמבדיקה ראשונית עולה כי הרכב סטה לנתיב הנגדי והתנגש באוטובוס.

חובשי רפואת חירום במד"א שמעון טאובר ואליה בנימין סיפרו כי "מדובר בתאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי עם פגיעות פח קשות בחלקו הקדמי. אישה כבת 30 ישבה ברכב כשהיא בהכרה מעורפלת הכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית. הענקנו לה טיפול רפואי בשטח שכלל הרדמה והנשמה, העלנו אותה לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותה לבית החולים תוך כדי המשך טיפול רפואי. צוותי מד"א נוספים מעניקים במקום טיפול רפואי למספר נפגעים במצב קל מנוסעי האוטובוס".

פראמדיק 'צוות הצלה' נתי בן שמעון והחובשים ארי רבינוביץ ושרוליק לוצקין הט: "כשהגענו למקום מצאנו זירת תאונת דרכים קשה בין רכב לאוטובוס. במקום הייתה אשה כבת 30 כשהיא מעורפלת הכרה וסובלת מחבלה רב מערכתית. ומספר פצועים נוספים במצב קל. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני והיא פונתה במצב קשה. כמו"כ פונו שני פצועים נוספים במצב קל להמשך טיפול בבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם בירושלים.