סוף לסאגת המינוי: לאחר שעבר את מבחן היועמ"שית שהתנגדה בתחילה למינוי, את ועדת גרוניס, את בג"צ ואת אישור הממשלה, נכנס זיני הבוקר לתפקידו

זיני נכנס לתפקידו: הבוקר, לאחר חודשים של עיכובים, האלוף במיל' דוד זיני נכנס לתפקידו כראש השב"כ. עוד באותו נושא מינוי זיני: בג"צ דחה את העתירות לצו ביניים 13:17 | חדשות סרוגים 10 0 😀 👏 זיני, בן 51, תושב היישוב קשת שברמת הגולן, נולד בירושלים ובילדתו עבר לאשדוד, עת אביו, הרב יוסף זייני מונה לרב במקום. לאחר לימודיו בישיבת שבי חברון ובמכינה הקדם צבאית בקשת, התגייס לסיירת מטכ"ל והחל שירות משמעותי בצבא. בין היתר שימש כמג"ד 51 בגולני, מפקד יחידת אגוז, מח"ט אלכסנדרוני ומפקד חטיבת הקומנדו. בתפקידו האחרון בצה"ל שימש זיני כמקים ומפקד חטיבת החשמונאים החרדית, וקודם לכן שירת במגוון רחב של תפקידים. זיני התגורר עד לאחרונה במושב קשת ברמת הגולן. הוא נשוי ואב ל-11 ילדים, חלקם נשואים. על פי פרסומים, לקראת מינויו לתפקיד עבר לאחרונה להתגורר במרכז הארץ. ראש הממשלה נתניהו פרסם הבוקר הודעה המברכת את זיני לרגל כניסתו לתפקיד: " אני מברך את ראש השב״כ הנכנס אלוף (במיל') דוד זיני ומאחל לו הצלחה במשימה האדירה שעומדת בפניו. תודה מיוחדת ל-ש', מ"מ ראש השב״כ היוצא, על שירותו המסור שתרם רבות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל", דברי נתניהו.

