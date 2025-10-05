על רקע המשא ומתן לשחרור החטופים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף ברשת החברתית שלו תמונות מההפגנה בעד העסקה שנערכה אמש בתל אביב: "זה עכשיו או לעולם לא"

על רקע המשא ומתן: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיתף הלילה (ראשון) ברשת החברתית שלו Truth Social תמונות מההפגנה שנערכה אמש בתל אביב למען שחרור החטופים. בתמונה ששיתף נראו המפגינים נושאים שלט גדול עם כיתוב באנגלית: "זה עכשיו או לעולם לא".

לצד התמונות מעצרת החטופים, טראמפ פרסם הלילה גם את מפת הנסיגה של צה"ל בהפסקת האש במסגרת עסקת החטופים עם חמאס. ממבט ראשון נראה כי מדובר בקווים עליהם עמד צה"ל ערב מבצע מרכבות גדעון – כלומר שליטה בפרימטר, בצפון הרצועה וברפיח, אך לא בעיר עזה, בחאן יונס ובמחנות המרכז.

עוד באותו נושא טראמפ פרסם את מפת הנסיגה של צה"ל בהפסקת האש

הפרשן הצבאי של ערוץ i24, ינון יתח, ניתח את המפגה כשציין כי "קו השליטה של ישראל עמוק יותר מהפרימטר בצורה הכי מורחבת. עם זאת קו הגבול באזור מחנות המרכז הוא צר יחסית. צה"ל ייאלץ ליסוג מציר נצרים אותו תפס רק בסוף השבוע, עם זאת, לא ברור האם הערים הפלסטיניות בצפון הרצועה כמו בית לאהיא בפנים או בחוץ. ציר 'מורג' המפריד בין חאן יונס לבין רפיח יהיה בשליטת ישראל. ציר 'מגן עוז' החוצה את חאן יונס כנראה יוחזר לפלסטינים".