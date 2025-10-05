נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, פרסם בלילה את המפה של הפרדת הכוחות במסגרת הפסקת האש ועסקת החטופים. רפיח וג'באליה יישארו בשליטת ישראל כולל הפרימטר

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם את מפת הנסיגה של צה"ל בהפסקת האש במסגרת עסקת החטופים עם חמאס. ממבט ראשון נראה כי מדובר בקווים עליהם עמד צה"ל ערב מבצע מרכבות גדעון – כלומר שליטה בפרימטר, בצפון הרצועה וברפיח, אך לא בעיר עזה, בחאן יונס ובמחנות המרכז.

בערוץ i24 ניתח הכתב ינון יתח את המפה:

קו השליטה של ישראל עמוק יותר מהפרימטר בצורה הכי מורחבת. עם זאת קו הגבול באזור מחנות המרכז הוא צר יחסית. צה"ל ייאלץ ליסוג מציר נצרים אותו תפס רק בסוף השבוע, עם זאת, לא ברור האם הערים הפלסטיניות בצפון הרצועה כמו בית לאהיא בפנים או בחוץ.

נתניהו: כל החטופים יחזרו וצה"ל יישאר בעומק עזה

ציר "מורג" המפריד בין חאן יונס לבין רפיח יהיה בשליטת ישראל. ציר 'מגן עוז' החוצה את חאן יונס כנראה יוחזר לפלסטינים.