גורם ביטחוני בכיר לסרוגים: עד ההוראה להפסיק את האש, הצליח צה"ל לתפוס שליטה מבצעית על 50% מהעיר עזה. צה"ל הופתע מההתקפלות של חמאס

גורם ביטחוני בכיר לסרוגים מוסר הערב לסרוגים: "אחרי הפעילות העצימה של צה"ל על כלל זרועותיו בחודש האחרון צה"ל שולט הערב ב-50 אחוז משטחה של העיר עזה".

לדברי הגורם קרוב ל- 900 אלף עזתים כבר התפנו דרומה.

כרגע הצבא נוצר את האש.

צה"ל הופתע מההתקפלות של חמאס

מוקדם יותר דיווחנו בסרוגים כי צה"ל הופתע מהתשובה החיובית של חמאס. גם בצה"ל לא חשבו שההודעה הדרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפיה ההודעה של חמאס למתווה שלו הינה חיובית וכי עקב כך הוא מצפה מצה"ל להפסיק מיידית את הלחימה – הפתיעה גם אותם. ההבנה הייתה שלפני יום ראשון לא תתקבל תשובה.

אחרי התייעצויות קודמות שהתארכו לתוך הלילה כינס הרמטכ"ל את הצמרת הצבאית ובהן הוחלט על הנחיות לדרג הלוחם ובהם תגבור הכוחות לטובת פיקוד הדרום, שימת לב מרכזית להגנה על ביטחון כוחותינו מהחשש הגדול לפיגוע או לפגיעה בחיילים כדוגמת ירי לתוך המרחבים המוגנים והחמור מכולם אירוע חטיפה שתרחישים ממנו קיימים כל העת במציאות.

במערכת הביטחונית אומרים שהערב יתקיימו התייעצויות על המיקומים שבהם יתבסס צה"ל לקראת יישום ההסכם.

בתום אישור מצידו שר הביטחון ישראל כ"ץ על הנקודות בהם יתפרס צהל יוכנו הלילה מפות ואלו יועברו לידי המצרים במסגרת המו"מ.

בשלב זה במערכת הביטחון נוטים לשמר את הישגי התמרון הקרקעי בערים ובצירים עד ליישום כל ההסכם.

זו גם הסיבה לכך שדובר צהל בערבית אביחי אדרעי הודיע לתושבים ברצועת עזה שכל האזור שמצפון לנחל עזה הוא אזור לחימה על כל המשתמע מכך ואין לשהות במרחב הזה כלל.

בשעות האחרונות אפשר לחוש את ירידת הפעילות העצימה של צה"ל וביממה הקרובה יקבלו החלטות נוספות כיצד תראה הלחימה (אם בכלל) בגזרה זו.

וצריך לומר. הצבא נערך גם למקרה שההסכם יקרוס. גם לכך מוכנים. שלא נתבלבל.