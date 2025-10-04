אחרי שחמאס נתן אור ירוק להסכם של טראמפ על הפסקת המלחמה והחזרת החטופים, ראש הממשלה בנימין נתניהו משדר הצהרה לציבור בה יפרט את פרסי ההסכם.
צפו: נתניהו מעדכן על ההסכם עם חמאס
נתניהו אמר בדבריו: "אני מקווה, בעזרת השם, כי עוד במהלך חג הסוכות נוכל לבשר על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה".
"לאורך כל המלחמה היו כאלה שטענו ללא הרף שלא נוכל לקבל את כל החטופים בלי לסגת מהרצועה. אני סברתי אחרת ופעלתי אחרת. רק הלחץ הצבאי והמדיני הביא את השינוי בעמדת חמאס".
ס.ג.
אפס שקרן21:29 04.10.2025
נחי
זה רק אני לא מבין? למה הוא מסכים להסכם הזה עכשיו שלפניי שנה טרמפ הציע את אותו הסכם בדיוק והיו יותר חטופים חיים שיכלנו להציל???!!! שלא נדבר על החיילים שלא היו נהרגים מה...
זה רק אני לא מבין? למה הוא מסכים להסכם הזה עכשיו שלפניי שנה טרמפ הציע את אותו הסכם בדיוק והיו יותר חטופים חיים שיכלנו להציל???!!! שלא נדבר על החיילים שלא היו נהרגים מה שונה בין עכשיו לאז??המשך 21:27 04.10.2025
חדוה
תסתום מפגר בשקט21:25 04.10.2025
מיואש למדי
מי הדביל שמאמין לו?21:22 04.10.2025
יוסי
בתגובה ל: מיואש למדי
הוא צודק אתם הדבילים21:29 04.10.2025
גדי
בתגובה ל: מיואש למדי
אין כזה. פשוט עכשיו אפשר לכופף אותו עד שיגיע לכלא.21:51 04.10.2025
יוסי
הבעיה המרכזית היא שחרור המחבלים. לצערי, לא ריאלי שכמות הנרצחים מהמחבלים שישתחררו לא תהיה יותר גדולה מכמות החטופים החיים שיוחזרו.21:46 04.10.2025
רציתם קוסם ... קבלתם את מלאך החבלה ... רציתם שלום ובטחון ... קבלתם מלחמת נצח עם עשרות אלפי חללים , פצועים וקטועי גפיים... רציתם מעמד בינלאומי ... קבלתם בידוד , נדוי וסנקציות ... רציתם מנהיג אמין ... קבלתם שקרן בן שקרן שבלי בושה , בזמן מלחמה מסדר לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב.... מטורפים .... תתעוררו ....
אין כמו נתניהו , עם צווי מעצר בינלאומי על ראשו , לקשקש שטויות ... האיש הזה משקר כמו שהוא נושם ואולי יותר , הוא יודע שישראל לא תשלוט ברצועה ,...
אין כמו נתניהו , עם צווי מעצר בינלאומי על ראשו , לקשקש שטויות ... האיש הזה משקר כמו שהוא נושם ואולי יותר , הוא יודע שישראל לא תשלוט ברצועה , וגם היום היא לא שולטת ברצועה ... לאן נעלמו ציר פלדלפי , נצרים ומורג ... לאן נעלם הנצחון המוחלט ... איפה טרנספר מרצון ... איפה שכונת השוטרים של בן גביר ... איפה טיילת טראמפ ... איפה כל החלומות על התישבות מחדש .... ישראל לא רק הפסידה דור שלם , לא רק הפסידה את מעמדה הבינלאומי , היא גם אכלה את הדגים הרקובים וגם גורשה מהעיר ... ועכשיו נותר רק איך למכור את זה לציבור "כנצחון המוחלט" , מגוחך, פטתי, ועלוב...המשך 21:34 04.10.2025
