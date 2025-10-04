נתניהו בהצהרה לתקשורת: "מקווה, בעזרת השם, כי עוד במהלך חג הסוכות נוכל לבשר על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה"

אחרי שחמאס נתן אור ירוק להסכם של טראמפ על הפסקת המלחמה והחזרת החטופים, ראש הממשלה בנימין נתניהו משדר הצהרה לציבור בה יפרט את פרסי ההסכם.

צפו: נתניהו מעדכן על ההסכם עם חמאס

נתניהו אמר בדבריו: "אני מקווה, בעזרת השם, כי עוד במהלך חג הסוכות נוכל לבשר על השבת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה".

"לאורך כל המלחמה היו כאלה שטענו ללא הרף שלא נוכל לקבל את כל החטופים בלי לסגת מהרצועה. אני סברתי אחרת ופעלתי אחרת. רק הלחץ הצבאי והמדיני הביא את השינוי בעמדת חמאס".