לדברי השר בן גביר, מפלגתו תעזוב את הממשלה אם יתברר שחמאס לא יושמד לאחר שישיב את כל החטופים | "ארגון הטרור לא יוכל להישאר קיים"

יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הגיב הערב (מוצ"ש) להתפתחויות במשא ומתן עם חמאס והגדיר את הקו האדום מבחינתו להמשך הישארותו בממשלה.

לדבריו: "לצד מטרת שחרור החטופים החשובה כשלעצמה, מטרת המלחמה המרכזית שנגזרה מטבח השבעה באוקטובר שביצעו מפלצות החמאס, הוא שארגון הטרור חמאס לא יכול להישאר קיים. הוא חייב להיות מושמד."

"לכן," הבהיר בן גביר, "לאור ההתפתחויות האחרונות, אני וסיעת עוצמה יהודית הודענו לראש הממשלה באופן ברור: אם לאחר שחרור כל החטופים ארגון הטרור חמאס יישאר קיים, עוצמה יהודית לא תהיה יותר חלק מהממשלה. לא נהיה חלק מתבוסה לאומית שתהיה לדראון עולם, ושתהפוך לפצצה מתקתקת של הטבח הבא."

"אין ספק כי נשמח כמו כולם לראות את כל החטופים שבים אלינו. לצד זאת, לא ניתן להסכים בשום אופן לתרחיש בו לארגון הטרור שהמיט על מדינת ישראל את האסון הגדול ביותר תהיה תקומה. לכך לא נהיה שותפים בשום אופן."

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס גם הוא להחלטת נתניהו ותקף: "החלטת ראש הממשלה לעצור את המתקפה בעזה ולנהל לראשונה מו"מ שלא תחת אש היא שגיאה קשה והיא מתכון בטוח למריחת זמן מצד חמאס ולשחיקה הולכת וגוברת של העמדה הישראלית, הן ביחס לשחרור החטופים בפעימה אחת בתוך 72 שעות והן ביחס למטרת המלחמה המרכזית של חיסול חמאס ופירוז מלא של עזה."