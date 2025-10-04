סמוטריץ' תקף את החלטתו של נתניהו להיענות לבקשת הנשיא טראמפ ולעצור את המתקפה ברצועת עזה | "זו מריחת זמן של חמאס"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב הערב (מוצ"ש) להחלטתו של ראש הממשלה נתניהו לעצור את האש ברצועת עזה לבקשתו של הנשיא האמריקאי ואמר: "זו שגיאה קשה".

לדבריו: "החלטת ראש הממשלה לעצור את המתקפה בעזה ולנהל לראשונה מו"מ שלא תחת אש היא שגיאה קשה והיא מתכון בטוח למריחת זמן מצד חמאס ולשחיקה הולכת וגוברת של העמדה הישראלית, הן ביחס לשחרור החטופים בפעימה אחת בתוך 72 שעות והן ביחס למטרת המלחמה המרכזית של חיסול חמאס ופירוז מלא של עזה."

מוקדם יותר הגיבה השרה אורית סטרוק: "'בשלב זה, חשוב מכל לוודא שחמאס עומד בלוח הזמנים שקובעת התכנית, ומשחרר את כל חטופינו תוך 72 שעות ללא מריחת זמן במו"מ."

"כל מריחת זמן חייבת להביא לחידוש מיידי של ההתקפה על עזה. יש לנו עוד הרבה שאלות, השגות ודרישות, אבל קודם כל זה".

השר וחבר הקבינט אבי דיכטר הגיב גם הוא: "חמאס החל בתרגילי ההונאה כשדורש מצה״ל לסגת כדי שיוכל להגיע לחטופים המתים שבאזור בו שוהה צה״ל. הדרישה המיידית, שמתכתבת גם עם דברי הנשיא טראמפ, צריכה להיות החזרה של כל 20 החטופים החיים בתוך 72 שעות כצעד ראשון שיכתיב את המשך מימוש שלבי ההסכם."

לדבריו: "החטופים החיים אינם בשטח שבו צה״ל שולט כרגע. בלי זה אין מה להתקדם בהסכם ויש להמשיך בלחימה בכל העוצמה."