העיתונאי תקף את הכת האלימה לדבריו, אותם המעדיפים לראות את טראמפ דופק את נתניהו, גם על חשבון אי שחרורם של החטופים

עיתונאי חדשות 12, ירון אברהם, תקף הערב (מוצ"ש) את העיתונאים המעדיפים לדבריו שטראמפ יתקוף את ראש הממשלה מאשר לראות את שחרור החטופים.

בציוץ שהעלה ברשת X כתב: "כת אלימה ומביכה ששייכת לקטגוריה הנלוזה ביותר: כאלה שבשם שנאתם לנתניהו מעדיפים אפילו שלא ישוחררו חטופים ובלבד שטראמפ "ידפוק" אותו. כאלה שיאשימו אותו ב-7 באוקטובר ובצדק אבל לא ייתנו לו קרדיט על פעולה הירואית באיראן."

"כאלה שכועסים שמצטטים גורם מדיני (ולא בפעמים שזה נועד לסכל עסקאות) אבל ללפיד או לבנט פרגנו במאמרי תעמולה מלטפת בעיתון משל היה זה פוסט אישי שלהם בפייסבוק. עולב העולבים".