חבר הכנסת עמית הלוי מביע התנגדות נחרצת להפסקת התקיפות של ישראל ברצועת עזה, בעקבות הדיווחים על התקדמות במתווה טראמפ: "נחווה תוצאות הרות אסון"

חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר בוועדת החוץ והביטחון, מביע התנגדות נחרצת להפסקת התקיפות של ישראל ברצועת עזה, בעקבות הדיווחים על התקדמות במתווה טראמפ.

"עצירת פעולות המלחמה של צה"ל היום בעזה, משקפת אי הבנה עמוקה של החמאס", אמר הלוי.

לדבריו: "היא תביא לפגיעה בחיילי צה"ל, שיהפכו לסטטיים ולהרבה יותר חשופים לצלפים ולמטענים של הניאו נאצים מחמאס".

הוא ציין: "העיקרון הראשון; אם בכלל מנהלים מו"מ עם ארגון טרור – שהוא יהיה תחת אש כבדה, כי זה הדיבור הכי יעיל במו"מ מזרח תיכוני".

"העובדה שגם הכלל הזה הופר בלחץ אטומי של הנשיא טראמפ, מבשר רעות מאוד על המשא ומתן בימים הקרובים ואם ח"ו יושלם על בסיס אותה מיסקונספציה מערבית, אז גם על תוצאותיו הרות האסון הצפויות לנו ממנו".