פעילת הימין ואשת הליכוד, מירי ברבי, הלכה לעולמה במהלך השבת לאחר שלקתה באירוע מוחי קשה: "חיברה בין אנשים והייתה דמות צבעונית ומרכזית במשפחת הליכוד"

ברוך דיין האמת: פעילת הימין ואשת הליכוד, מירי ברבי, הלכה לעולמה במהלך השבת לאחר שלקתה באירוע מוחי קשה. ברבי הייתה אשת חסד מוכרת בכל רחבי הארץ.

במפלגת הליכוד ספדו לה ופרסמו הודעה מיד עם צאת השבת: "ראש הממשלה בנימין נתניהו, תנועת הליכוד וחבריה משתתפים בצער רב על מותה של חברתנו הטובה והאהובה מירי ברבי, אשר תמיד הפיצה אושר ושמחה בין כל חבריה".

עוד נכתב כי "מירי פעלה רבות למען המדינה וערכי המפלגה, חיברה בין אנשים והייתה דמות צבעונית ומרכזית במשפחת הליכוד. יהי זכרה ברוך".