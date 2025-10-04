חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.10.2025 / 19:23

מזג אוויר השבוע יהיה הפכפך. הוא יחל עם עלייה בטמפרטורות ואובך, אך מיום שני המגמה תתהפך; מידות החום יצמחו ויירד גשם. תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

מזג אוויר השבוע יהיה הפכפך. הוא יחל עם עלייה בטמפרטורות ואובך, אך מיום שני המגמה תתהפך; מידות החום יצמחו ויירד גשם. יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות בעיקר לאורך מישור החוף ובנגב, וייתכן אובך מקומי בנגב. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: איתן הרשקו, החברה להגנת הטבע יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום. יום שלישי: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יום רביעי: מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.

תגיות: אובך, גשם, השירות המטאורולוגי, חום, חורף, מזג אוויר, מזג האוויר, קור, קיץ, שמש, תחזית מזג אוויר, תחזית מזג האוויר