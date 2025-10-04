מזג אוויר השבוע יהיה הפכפך. הוא יחל עם עלייה בטמפרטורות ואובך, אך מיום שני המגמה תתהפך; מידות החום יצמחו ויירד גשם.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות בעיקר לאורך מישור החוף ובנגב, וייתכן אובך מקומי בנגב.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום רביעי: מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.
