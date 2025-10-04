חמאס טוען כי הסכים לעקרונות מתווה טראמפ, אך נמנע מלהתחייב לפירוז מנשקו ומנסה להכניס שינויים משמעותיים בתוכנית. בישראל רואים בכך ניסיון למשוך זמן ולכפות הפסקת אש שתאפשר לחמאס להתארגן מחדש

המשא ומתן לעסקת חטופים. במהלך השבת הורה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לישראל לנצור את האש ברצועה, זאת על רקע הודעת חמאס בה הסכים לתנאי המשא ומתן בתוכנית טראמפ.

בהודעת חמאס נמסר כי הוא מוכן לשחרר את כל החטופים הישראלים – חיים וחללים – במסגרת עסקה כוללת, ונכון להיכנס למשא ומתן מיידי. עם זאת, תגובתו של חמאס נותרה מעורפלת ואינה כוללת כל התחייבות לפירוז מנשק או לצעדים מעשיים אחרים שנקבעו בתוכנית האמריקנית.

הנשיא טראמפ התייחס להודעה וכתב ברשת X כי "ישראל חייבת להפסיק מיד את ההפצצות בעזה כדי שנוכל להוציא את בני הערובה בבטחה ובמהירות. כרגע זה מסוכן מדי לעשות זאת. אנחנו מנהלים דיונים על פרטי ההסכם – לא רק על עזה, אלא על שלום במזרח התיכון שנחפש במשך זמן רב. אנחנו קרובים מאוד לסיום המלחמה, וכולם יקבלו יחס הוגן".

בתגובה לדבריו של טראמפ, לשכת ראש הממשלה בירושלים הודיעה כי "לאור תגובת חמאס, ישראל נערכת ליישום מיידי של השלב הראשון בתוכנית טראמפ לשחרור כל החטופים. נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הנשיא וצוותו, בהתאם לעקרונות שהציבה ישראל ותואמים את חזון הנשיא טראמפ".

בהודעת חמאס עצמה נכתב כי הארגון מעריך את מאמציהם של המתווכים הערבים והבין־לאומיים, וכן את מאמציו של הנשיא טראמפ "להביא לסיום המלחמה, להבטיח חילופי שבויים, להכניס סיוע הומניטרי ולעצור את העקירה של העם הפלסטיני". חמאס הצהיר כי הוא מוכן לשחרור כל החטופים בהתאם לנוסחת החילופים שנקבעה במתווה, "ובלבד שיתקיימו תנאי השטח לכך".

בכיר חמאס מוסא אבו מרזוק אמר בראיון לאל־ג'זירה כי "מסירת החטופים והחללים בתוך 72 שעות היא עניין תיאורטי בלבד, לא מציאותי בנסיבות הנוכחיות". לדבריו, "ניכנס למשא ומתן על כל הסוגיות – הנשק, הניהול והפירוז – אי אפשר ליישם את התוכנית בלי שיחות והבנות. הסכמנו בעיקרון, אך היא דורשת פירוט והבנה".

במקביל, לפי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", בכירי חמאס בדוחא אותתו למתווכות כי הם מוכנים לקבל את עקרונות התוכנית – אך דורשים לבצע בה כמה שינויים מהותיים. בין היתר, הארגון מבקש להימנע מהתחייבות חד־משמעית לפירוק מנשק, ומציע להעביר את כלי הנשק ההתקפיים שלו לידי מצרים או האו"ם לשם אחסון, אך לשמור על "מערכות הגנה עצמית". בנוסף, חמאס דורש לוח זמנים ברור לנסיגת צה"ל מהרצועה והבהרות לגבי הרכב כוח שמירת השלום שיוקם בעזה לאחר סיום הלחימה.

במערכת הביטחון בישראל מעריכים כי חמאס מנסה למשוך זמן ולכפות הפסקת אש ממושכת, שתאפשר לו להתארגן מחדש. "הם רוצים לייצר מציאות מדינית חדשה תוך התחמקות מהתחייבויות אמיתיות לפירוז", אמר גורם ביטחוני, והוסיף כי ישראל "תבחן כל הצעה במבחן התוצאה – שחרור כל החטופים והשמדת שלטון הטרור בעזה"