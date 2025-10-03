טראמפ הציב אולטימטום לחמאס: אם לא יענה להצעת השלום עד יום שני – תיפתח נגדו מתקפה חסרת תקדים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איבד את הסבלנות לארגון הטרור חמאס, לאחר התחמקותם מלספק תשובה קונקרטית להצעת סיום המלחמה של הבית הלבן. הנשיא טראמפ הציב בהודעה ברשתות החברתיות אולטימטום נפיץ ביותר לחמאס, בו התחייב כי במידה וחמאס לא יחזיר את תשובתו עד יום שני בשעה 01:00 (שעון ישראל), תיפתח כנגדו מערכה כוללת חסרת תקדים.

לאחר מספר ימים של שתיקה רועמת מכיוון ארגון הטרור חמאס בכל הקשור להצעה האמריקאית לסיום המלחמה, נראה שבבית הלבן איבדו את הסבלנות לתעלולי חמאס וניסיונותיהם לקנות זמן ולמרוח את המגעים לסיום המלחמה.

ימים בודדים לאחר שהכריז טראמפ על התוכנית לסיום המלחמה במעמד מדיני חגיגי, מכיוון חמאס לא סופקו אמירות קונקרטיות או תגובה ישירה להצעה. כעת הנשיא טראמפ מציב דד ליין נפיץ ביותר לארגון הטרור.

בהודעתו החריפה, כתב הנשיא האמריקאי:

"חמאס היה במשך שנים רבות איום אכזרי ואלים במזרח התיכון! הם הרגו ועינו אינספור אנשים, ובשיאם ביצעו את הטבח של 7 באוקטובר בישראל – תינוקות, נשים, ילדים, קשישים, וגברים ונשים צעירים שהתכוננו לחגוג את חייהם המשותפים.

כתגובה לטבח ב-7 באוקטובר, חוסלו כבר למעלה מ-25 אלף 'לוחמי' חמאס. רוב הנותרים מוקפים וכלואים מבחינה צבאית, ורק ממתינים שאורה על הפקודה – 'צאו' – שתשים קץ לחייהם במהרה."

טראמפ המשיך במילים קשות כלפי הארגון, תוך שהוא מציין כי ארצות הברית ובעלות בריתה לא יניחו לחמאס לשרוד:

"אנו יודעים היכן אתם ומי אתם – ותיצודו עד שתושמדו. אני מבקש מכל הפלסטינים החפים מפשע לעזוב מייד את האזור שצפוי להפוך לשדה מוות, ולעבור לחלקים בטוחים יותר בעזה. כולם יקבלו טיפול וסיוע ראוי מצד מי שממתינים לעזור להם."

עם זאת, הנשיא הוסיף כי חמאס עוד יכול להימנע מהשמדה מוחלטת – אם ייענה להצעה:

"למזלם של אנשי חמאס, תינתן להם הזדמנות אחת אחרונה! מדינות גדולות, חזקות ועשירות במזרח התיכון, יחד עם ארצות הברית של אמריקה וישראל שחתמה על ההסכם, הסכימו לשלום – לראשונה זה 3,000 שנה – במזרח התיכון. ההסכם הזה גם מציל את חייהם של כל לוחמי חמאס שנותרו בחיים."

טראמפ הדגיש כי פרטי ההסכם כבר ידועים לכל העולם, והבהיר:

"זהו הסכם גדול וטוב לכולם. יהיה שלום במזרח התיכון – בדרך זו או אחרת. האלימות והדם ייפסקו. חמאס חייב לשחרר את כל החטופים, כולל את גופות ההרוגים, עכשיו!"

ולבסוף הציב את האולטימטום הנוקשה ביותר מאז תחילת כהונתו המחודשת:

"על חמאס להגיע להסכם עד יום ראשון בשעה שש בערב (שעון וושינגטון). כל המדינות כבר חתמו! אם ההסכם האחרון הזה לא ייחתם, הגיהנום ישתחרר על חמאס – כמו שאיש מעולם לא ראה.

יהיה שלום במזרח התיכון – כך או אחרת."