שריפה פרצה היום (שישי) בשעות האחרונות בשומרון האש התפתחה בעוצמות שונות בשטח שבין חוות נוף אבי לאזור התעשייה אריאל מערב. מטוסי כיבוי הוזנקו למקום והופעלו כלים רבים נוספים לכיבוי האש.

האירוע בעיצומו ומנוהל ע"י אגף הביטחון והחירום העירוני וכוחות הכיבוי וההצלה המקומיים. מהעייריה נמסר כי אין סכנה לציבור ולרכוש.

מוקדם יותר פורסם על שריפת ענק ענק בתל ציון, מחקירה ראשונה עולה כי השריפה פרצה בסוכה שהייתה צמודה לבניין והתפשטה לבניין. הושגה שליטה באירוע. שניים מהפצועים במצב בינוני.