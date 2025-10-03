21 לכודים חולצו משריפת ענק בתל ציון, מחקירה ראשונה עולה כי השריפה פרצה בסוכה שהייתה צמודה לבניין והתפשטה לבניין.הושגה שליטה באירוע

הושגה שליטה באירוע.

לוחמי אש ממרחב בנימין חילצו 21 לכודים מהשריפה, בהם תינוקות וקשישים. לוחמי האש שהגיעו למקום בעקבות הקריאה זיהו עשן כבד בבניין מגורים, ולכודים רבים בדירות.

הצוותים החלו בפעולות לכיבוי השריפה וסרקו אחרי לכודים אותם חילמו דרך גרם המדרגות, ובאמצעות סולם גבהים. במקביל נעשה מאמץ להשגת שליטה על מוקד השריפה, ושחרור העשן הרב שהצטבר בבניין.

סגן טפסר רוני יעקב מפקד האירוע:

"בעת חזרת לוחמי האש מאירוע שריפה בדירה ביישוב עלי קיבלנו דיווח על השריפה בתל ציון, עם הבנת גודל האירוע הורתי על הזנקת כוחות נוספים וכן סיוע ממחוזות שכנים. עם ההגעה למקום האירוע ביצעתי חלוקה של הצוותים למספר גזרות עבודה, לחילוץ לכודים ולכיבוי האש. לוחמי האש עברו דירה דירה בבניין וחילצו לכודים רבים."

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "אנו מזכירים את כללי הבטיחות לסוכות:

1. יש לוודא כי חיבורי החשמל מבודדים, ועל פי התקן.

2. אין למקום תאורה בצמוד לסכך.

3. אין להדליק נרות חג או שבת בסוכה."