יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב היום (שישי) בציוץ ברשת החברתית X , כי האיראנים מתכוננים לעוד סבב, וקורא לאזרחים לשהות ליד מרחבים מוגנים בחג.
דבריו המלאים: "מי שחושב שהאירוע מול איראן הסתיים – טועה ומטעה. האיראנים כבר עובדים במרץ. מחזקים את ההגנות והיכולות הצבאיות שלהם מידי יום. העבודות באתרי הגרעין – חזרו. לא לחינם מדינות מובילות החזירו את ה'סנאפבק' – מנגנון הסנקציות על המשטר באיראן.
נראה שהפעם האירנים מנסים להפתיע אותנו. אני פונה ישירות אל אזרחי ישראל – תחגגו את הסוכות, תבלו עם המשפחה והחברים, אבל היו זהירים ובקרבת מרחבים מוגנים. על הממשלה הזו אי אפשר לסמוך. עד שנתקן את הנזקים שלהם – נותר לסמוך על צה"ל ועל עצמנו.
11 תגובות
0 דיונים
אבי
אתה חלמת על זה ? רק ביבי מסוגל לכל .14:22 03.10.2025
רונן
הפך להיות דובר צה"ל או דובר משמרות המהפכה14:22 03.10.2025
אבי זוהר
אתה חלמת על זה ? רק ביבי מסוגל לטפל בכל14:24 03.10.2025
אברהם
סתם להרוס לאנשים את החג תישכח מהליכוד14:21 03.10.2025
רון גבע
ביבי מספר אחד בפער עצום.14:41 03.10.2025
אדם מופקר שמכניס פחד ובהלה מבלי שאף סמכות ביטוחנית מגיבה על הטרלול
תמיד היה שונא וקיצוני אך בכדי לשלוט חבר לאחים המוסלמים בלי בושה ומבלי להתחרט על כך נראה שגם הפעם עם הנוכל וגנב הקלות של הימים שחתם קבל עם ועדה...
תמיד היה שונא וקיצוני אך בכדי לשלוט חבר לאחים המוסלמים בלי בושה ומבלי להתחרט על כך נראה שגם הפעם עם הנוכל וגנב הקלות של הימים שחתם קבל עם ועדה שלא ישב עם האחים המוסלמים שניהם שוב בונים על תרמית של אנשי ימיןהמשך 14:40 03.10.2025
דור
אין לנו על מי לסמוך, רק על אבינו שבשמים14:55 03.10.2025
א
ליברמן. אתה גם נביא15:05 03.10.2025
מיקי
במדינה מתוקנת השב"כ צריך לחקור יצור מוזר ומסוכן כזה. מאיפה המידע שלו מגיע. מעניין שכוחות הביטחון לא יודעים מה שהוא יודע.... או סתם חלטוראי....15:29 03.10.2025
פוטין נידב לך מידע שכוחות הביטחון לא יודעים כדי לעזור לך?זה רק מחשיד מוריד לך מנדטים - במציאות לא בסקרים......
סוכן כפול או מה?15:24 03.10.2025
