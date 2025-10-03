יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב בציוץ ברשת החברתית X , כי האיראנים מתכוננים לעוד סבב, וקורא לאזרחים לשהות ליד מרחבים מוגנים בחג

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב היום (שישי) בציוץ ברשת החברתית X , כי האיראנים מתכוננים לעוד סבב, וקורא לאזרחים לשהות ליד מרחבים מוגנים בחג.

דבריו המלאים: "מי שחושב שהאירוע מול איראן הסתיים – טועה ומטעה. האיראנים כבר עובדים במרץ. מחזקים את ההגנות והיכולות הצבאיות שלהם מידי יום. העבודות באתרי הגרעין – חזרו. לא לחינם מדינות מובילות החזירו את ה'סנאפבק' – מנגנון הסנקציות על המשטר באיראן.

נראה שהפעם האירנים מנסים להפתיע אותנו. אני פונה ישירות אל אזרחי ישראל – תחגגו את הסוכות, תבלו עם המשפחה והחברים, אבל היו זהירים ובקרבת מרחבים מוגנים. על הממשלה הזו אי אפשר לסמוך. עד שנתקן את הנזקים שלהם – נותר לסמוך על צה"ל ועל עצמנו.