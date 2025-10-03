נסללה דרכו של זיני לראשות השב"כ והוא ייכנס לתפקידו ביום ראשון – בג"צ דחה את העתירה להוצאת צו ביניים שימנע את כניסתו לתפקיד

נסללה דרכו של האלוף דוד זיני לכס ראש השב"כ: השופט חאלד כבוב דחה את העתירות להגשת צו ביניים נגד מינויו. לפיכך זיני ייכנס לתפקידו כבר ביום ראשון הקרוב.

עוד באותו נושא ממה הם מפחדים? האמת מאחורי הפחד מדוד זיני 09:52 | הרב שמעון בן שעיה 9 0 😀 👏

בהחלטה קבע השופט כי עבר על החומר הרב ועל העתירות שהוגשו לפיו נפלו פגמים במינוי זיני ובמועמדתו לתפקיד, אולם הוא לא מצא בהם על מנת לעכב את המינוי בצו ביניים. אם זאת קבע כי דיון מקיף בנושא יתקיים במהלך החודשיים הקרובים.

כזכור, בשבוע שעבר אישרה הודיעה ועדת גרוניס כי אישרה פה אחד את מינוי זיני לראשות השב"כ. בתחילת השבוע, עם חזרתו של ראש הממשלה מארצות הברית, התכנסה הממשלה לאשר את המינוי. דקות לאחר מכן כבר הגישה התנועה לאיכות השלטון יחד עם גורמים נוספים עתירה לבג"צ על מנת לעכב ולמנוע את המינוי.