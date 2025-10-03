נסללה דרכו של האלוף דוד זיני לכס ראש השב"כ: השופט חאלד כבוב דחה את העתירות להגשת צו ביניים נגד מינויו. לפיכך זיני ייכנס לתפקידו כבר ביום ראשון הקרוב.
בהחלטה קבע השופט כי עבר על החומר הרב ועל העתירות שהוגשו לפיו נפלו פגמים במינוי זיני ובמועמדתו לתפקיד, אולם הוא לא מצא בהם על מנת לעכב את המינוי בצו ביניים. אם זאת קבע כי דיון מקיף בנושא יתקיים במהלך החודשיים הקרובים.
כזכור, בשבוע שעבר אישרה הודיעה ועדת גרוניס כי אישרה פה אחד את מינוי זיני לראשות השב"כ. בתחילת השבוע, עם חזרתו של ראש הממשלה מארצות הברית, התכנסה הממשלה לאשר את המינוי. דקות לאחר מכן כבר הגישה התנועה לאיכות השלטון יחד עם גורמים נוספים עתירה לבג"צ על מנת לעכב ולמנוע את המינוי.
2 תגובות
0 דיונים
מוחי
ימח שמם כמה כסף יש להם לעתירות העמלקים האלה13:29 03.10.2025
חרדה למדינה
מינוי הזיני הוא עוד אחד ממינויו ההזוים של הנאשם המתחזה לרה"מ ; 3 סיבות: חוסר מקצועיות, חוסר יושרה ועודף משיחיות כהניסטית ; נקווה שלאחר הדיון בבג"ץ בנובמבר הוא יודח.13:54 03.10.2025
