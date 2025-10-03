משט "צומוד" לעזה: הבוקר לוחמי השייטת השתלטו על הספינה האחרונה מהמשט שהתעכבה בלב ים עקב תקלה. הלוחמים מובילים אותה לנמל אשדוד

לוחמי חיל הים השתלטו הבוקר על הספינה האחרונה של משט ״סומוד״, שהתעכבה בהגעתה בשל תקלה טכנית והבוקר התקרבה למים הטריטוריאליים של ישראל.

לוחמי שייטת 13 עלו הבוקר על הספינה ועיכבו את האנשים שעליה, כעת הם מובילים את הכלי אל נמל אשדוד.

הסירה הוזהרה אתמול על ידי חיל הים הישראלי שלא להתקרב למים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, פעילי הסירה הפרו פלסטינים לא נענו לבקשה, ובכך שייטת 13 השתלטה במהירות.

כזכור, במהלך יום הכיפורים לוחמי השייטת השתלטו על עשרות ספינות מהמשט. אמש פורסם כי משט נוסף החל את דרכו מטורקיה כמחאה על עצירת המשט הראשון.