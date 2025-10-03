בחמאס עדיין לא פרסמו תגובה רשמית למתווה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעסקת חטופים, אך מסרים שהועברו מצד ארגון הטרור העלו כי הם יציגו דרישות ושינויים רבים. בין היתר, חמאס מסרבים לשחרר את כל החטופים תוך 3 ימים

3 ימים אחרי הצגת תכניתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לעסקת חטופים וסיום המלחמה בעזה, בחמאס עדיין לא פרסמו תגובה רשמית – אך הבוקר (שישי) דווח כי הועברו מסרים מצד ארגון הטרור בהם נאמר כי הם מתכוונים להציב סדרה של דרישות ושינויים לתכנית כתנאי לכל הסכם.

לפי הדיווח בחדשות 12, הדרישות הצפויות של חמאס כוללות כ-20 שינויים בכמעט כל סעיפי התכנית האמריקנית. בין היתר, חמאס מסרבים לשחרר את כל 48 החטופים תוך 72 שעות בלבד, כשלטענתם מדובר בלוח זמנים בלתי אפשרי לביצוע.

בנוסף, בארגון הטרור דורשים פירוט מדויק לגבי נסיגת צה"ל: מתי היא תתבצע, באילו שלבים, ובאיזו מתכונת – כשמבחינת חמאס, לוחות הזמנים מהווים חלק קריטי מהעסקה. כמו כן, חמאס מסרבים לכך שראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר ימלא תפקיד כלשהו במתווה או ישמש כבעל תפקיד במערכת העתידית.

עם זאת, יש לציין כי מי שמוסרים את המסרים על השינויים בשלב הזה הם בעיקר דוברים מדרג נמוך מדרג שני ושלישי, ולא בכירי חמאס שאחראים על קבלת ההחלטות. אמש דווח ברשת BBC כי חלק מההנהגה הפוליטית של חמאס מוכנה לקבל את ההצעה, עם שינויים, אבל השפעתם בקבלת ההחלטות אינה מספקת מכיוון שהזרוע הצבאית היא שמחזיקה בחטופים.