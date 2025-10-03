הותרו לפרסום שמותיהם של שני הנרצחים בפיגוע הדריסה והדקירה מחוץ לבית הכנסת במנצ'סטר: אדריאן דאולבי בן ה-53, ומלווין קרביץ בן ה-66. 4 בני אדם נוספים נפצעו בפיגוע, מהם 3 במצב קשה

משטרת בריטניה התירה לפרסום הבוקר (שישי) את שמותיהם של שני הנרצחים בפיגוע הדריסה והדקירה שבוצע במהלך יום כיפור מחוץ לבית הכנסת במנצ'סטר: אדריאן דאולבי בן ה-53, ומלווין קרביץ בן ה-66. בפיגוע נפצעו ארבעה בני אדם נוספים, כששלושה מתוכם במצב קשה – ביניהם מאבטח בית הכנסת שהתעמת עם המחבל.

הפיגוע התרחש אמש בבית הכנסת "היטון פארק" בפרבר קראמפסול, הנחשב כמרכז הקהילה היהודית בעיר. כחצי שעה אחרי תחילת תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת, המחבל ג'יהאד א-שאמי נכנס עם המכונית שלו אל תוך הקהל שהיה מחוץ למתחם. לאחר מכן הוא יצא מרכבו והחל לדקור את המתפללים, כשעדי ראייה טענו כי כל אלו שהותקפו היו יהודים חובשי כיפות.

עוד באותו נושא איסלאמיסט ממוצא סורי: זהו המחבל מהפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר 08:27 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

בהמשך המחבל ניסה לפרוץ לתוך בית הכנסת, אך נבלם על ידי המאבטח בכניסה שנפצע כאמור באורח קשה – ולבסוף חוסל על ידי המשטרה. בכלי התקשורת הבריטים דווח כי רב בית הכנסת, דניאל ווקר, נעל את דלת המתחם וחסם בגופו את הכניסה לבית הכנסת – ובכך מנע מהמחבל להיכנס פנימה ולהמשיך במתקפה.