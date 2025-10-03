משטרת בריטניה התירה לפרסום הבוקר (שישי) את שמותיהם של שני הנרצחים בפיגוע הדריסה והדקירה שבוצע במהלך יום כיפור מחוץ לבית הכנסת במנצ'סטר: אדריאן דאולבי בן ה-53, ומלווין קרביץ בן ה-66. בפיגוע נפצעו ארבעה בני אדם נוספים, כששלושה מתוכם במצב קשה – ביניהם מאבטח בית הכנסת שהתעמת עם המחבל.
הפיגוע התרחש אמש בבית הכנסת "היטון פארק" בפרבר קראמפסול, הנחשב כמרכז הקהילה היהודית בעיר. כחצי שעה אחרי תחילת תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת, המחבל ג'יהאד א-שאמי נכנס עם המכונית שלו אל תוך הקהל שהיה מחוץ למתחם. לאחר מכן הוא יצא מרכבו והחל לדקור את המתפללים, כשעדי ראייה טענו כי כל אלו שהותקפו היו יהודים חובשי כיפות.
בהמשך המחבל ניסה לפרוץ לתוך בית הכנסת, אך נבלם על ידי המאבטח בכניסה שנפצע כאמור באורח קשה – ולבסוף חוסל על ידי המשטרה. בכלי התקשורת הבריטים דווח כי רב בית הכנסת, דניאל ווקר, נעל את דלת המתחם וחסם בגופו את הכניסה לבית הכנסת – ובכך מנע מהמחבל להיכנס פנימה ולהמשיך במתקפה.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
אביהו
שיהודים בעולם צריכים להבין שאירופה גמורה . האיסלאם כבש אותה ויבואו לארץ ישראל .08:31 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שולי
בתגובה ל: אביהו
זכותם לעלות לישראל, בלי קשר לטרור כי גם בישראל יהודים נרצחים08:37 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אביהו
שיהודים בעולם צריכים להבין שאירופה גמורה . האיסלאם כבש אותה ויבואו לארץ ישראל .08:31 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שולי
בתגובה ל: אביהו
זכותם לעלות לישראל, בלי קשר לטרור כי גם בישראל יהודים נרצחים08:37 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר