המשטרה המקומית חשפה את זהותו של המחבל מפיגוע הדריסה והדקירה בבית הכנסת במנצ'סטר: ג'יהאד א-שאמי, אזרח בריטי ממוצא סורי בן 35

יום אחרי פיגוע הדריסה והדקירה שבוצע מחוץ לבית הכנסת במנצ'סטר, המשטרה המקומית חשפה הלילה (שישי) את זהותו של המחבל שרצח שני יהודים ופצע 4 נוספים: ג'יהאד א-שאמי, אזרח בריטי ממוצא סורי. א-שאמי נורה למוות על ידי המשטרה בזירת הפיגוע, אחרי שהתעמת עם מאבטחי בית הכנסת וניסה לפרוץ לתוך המתחם.

לפי הדיווחים בתקשורת הבריטית, א-שאמי בן ה-35 הגיע לבריטניה כילד קטן, וקיבל אזרחות בריטית בשנת 2006. עוד נטען כי הוא היה איסלאמיסט, אך לא היה מוכר למשטרה מתקריות קודמות.

במשטרה הוסיפו וציינו כי שלושה חשודים נעצרו במסגרת חקירת נסיבות הפיגוע, בהם שני גברים בשנות ה-30 לחייהם, ואישה בשנות ה-60 לחייה. השלושה חשודים בסיוע למחבל בתכנון הפיגוע ובהסתה לטרור.

עוד באותו נושא הותרו לפרסום שמותיהם של הנרצחים בפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר 08:29 | אוריאל בארי

כזכור, הפיגוע התרחש אמש בבית הכנסת "היטון פארק" בפרבר קראמפסול, הנחשב כמרכז הקהילה היהודית בעיר. כחצי שעה אחרי תחילת תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת, המחבל נכנס עם המכונית שלו אל תוך הקהל שהיה מחוץ למתחם. לאחר מכן הוא יצא מרכבו והחל לדקור את המתפללים, כשעדי ראייה טענו כי כל אלו שהותקפו היו יהודים חובשי כיפות.

בהמשך המחבל ניסה לפרוץ לתוך בית הכנסת, אך נבלם על ידי המאבטח בכניסה שנפצע כאמור באורח קשה – ולבסוף חוסל על ידי המשטרה. בכלי התקשורת הבריטים דווח כי רב בית הכנסת, דניאל ווקר, נעל את דלת המתחם וחסם בגופו את הכניסה לבית הכנסת – ובכך מנע מהמחבל להיכנס פנימה ולהמשיך במתקפה.