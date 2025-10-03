לרגל חול המועד סוכות, צה"ל יפתח חלק ממסלולי הטיול בדרום הארץ לציבור הרחב, ביניהם ציר 10 בגזרת פארן. הכניסה תתאפשר רק בתיאום מראש ובשעות מוגדרות

לראשונה מאז תחילת המלחמה: בעקבות הערכת מצב מבצעית בפיקוד הדרום, ייפתחו מחדש לציבור מסלולי טיול בדרום הארץ, שהיו מוגדרים עד כה כשטחים צבאיים סגורים. צה"ל מדגיש: הכניסה לשטח מחייבת תיאום מראש

לרגל חג הסוכות, צה"ל מודיע על פתיחה מחודשת של מסלולי טיול בדרום הארץ, אשר היו סגורים לציבור מאז פרוץ המלחמה והוגדרו כשטח צבאי סגור. מדובר בפתיחה חלקית ומתואמת מראש, בהתאם להערכת מצב מבצעית עדכנית.

בפיקוד הדרום אישרו כי ציר 10 ייפתח למטיילים בגזרת החטיבה המרחבית פארן במהלך חול המועד סוכות. הציר יהיה פתוח ממצפור בר לב ועד הר חריף, בין התאריכים 7–14 באוקטובר 2025, בין השעות 8:30 בבוקר ועד 16:00 אחר הצהריים. כניסת רוכבי אופניים תתאפשר רק עד השעה 10:00 בבוקר.

צה"ל מדגיש כי כל כניסה לשטח צבאי מחייבת תיאום מוקדם ואישור. הגעה לשטח ללא תיאום מסכנת את ביטחון המטיילים. התיאום יש לבצע לפחות שלושה ימים מראש, ולא ניתן לתאם כניסה לשטחי אש במהלך שבתות וחגים.

בצה"ל מבקשים מהציבור להישמע להנחיות ולא להיכנס לשטחים האסורים. בנוסף, מטיילים המתקרבים לשטחי אש או נתקלים בנפל, בתחמושת או בחפץ חשוד מתבקשים להתרחק ולדווח לפיקוד הדרום באופן מיידי.

למרות הפתיחה החלקית, צה"ל ממשיך להתאמן בדרום הארץ גם במהלך חגי תשרי, ולכן חלק משטחי האש יישארו סגורים לכניסת מטיילים.

בצה"ל חוזרים ומבקשים מהציבור לנהוג באחריות ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך בפעילותם המבצעית ללא הפרעה.