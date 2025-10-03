אחרי ש-3 מחבלים חוסלו בתקיפות בדרום לבנון במהלך יום כיפור, כוחות צה"ל תקפו כעת אתר ששימש לניהול מערך האש וההגנה של חיזבאללה במרחב רכס הבופור: "באתר זוהתה פעילות טרור, והותקפו אמצעי לחימה"

התקיפות בלבנון נמשכות: כוחות צה"ל תקפו הבוקר (שישי) אתר ששימש לניהול מערך האש וההגנה של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב רכס הבופור שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, בהובלת פיקוד הצפון.

בדובר צה"ל אמרו כי באתר זוהתה פעילות טרור, והותקפו אמצעי לחימה, מבנים צבאיים ותשתיות תת-קרקעיות. "הימצאות האתר במרחב ופעילות הטרור בו מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון" נמסר. "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

אמש, במהלך יום כיפור, צה״ל תקף וחיסל באמצעות כטמ"מ, את המחבל עלי מחמד קרעוני מארגון הטרור חיזבאללה, במרחב כפרא שבדרום לבנון. המחבל שימש כנציג המקומי של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר כפרא שבדרום לבנון, במסגרת תפקידו שימש כאחראי על הקישור בין ארגון הטרור חיזבאללה, לבין תושבי הכפר בנושאים כלכליים וצבאיים. המחבל פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכים צבאיים של הארגון, כגון: השכרת בתים לטובת אחסון אמצעי לחימה ומעקב.

בנוסף, צה״ל תקף וחיסל בהובלת אוגדה 210 באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב כפר רמן שבדרום לבנון. לפי צה"ל, המחבלים שימשו כפעילי הנדסה בארגון ועסקו בשיקום תשתיות הטרור של חיזבאללה, במרחב הכפרי של הר דב ואלחיאם. פעולותיהם של המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.