פיקוד צפון לא נח גם ביום כיפור. אתמול והיום, צה״ל תקף וחיסל שלושה מחבלי חיזבאללה, במרחב כפרא שבדרום לבנון ובכפר רמן.

שגרת החיסולים של פיקוד צפון נמשכת גם ביום כיפור. אתמול (ד׳), צה״ל תקף וחיסל באמצעות כטמ"מ, את המחבל עלי מחמד קרעוני מארגון הטרור חיזבאללה, במרחב כפרא שבדרום לבנון.

חיסול מחבלים בכפר רמן (צילום: דו"צ)

המחבל שימש כנציג המקומי של ארגון הטרור חיזבאללה בכפר כפרא שבדרום לבנון, במסגרת תפקידו שימש כאחראי על הקישור בין ארגון הטרור חיזבאללה, לבין תושבי הכפר בנושאים כלכליים וצבאיים.

המחבל פעל להשתלטות על נכסים פרטיים לצרכים צבאיים של הארגון, כגון: השכרת בתים לטובת אחסון אמצעי לחימה ומעקב.

מוקדם יותר היום (ה׳), צה״ל תקף וחיסל בהובלת אוגדה 210 באמצעות כלי טיס של חיל האוויר, שני מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב כפר רמן שבדרום לבנון.

לפי צה"ל, המחבלים שימשו כפעילי הנדסה בארגון ועסקו בשיקום תשתיות הטרור של חיזבאללה, במרחב הכפרי של הר דב ואלחיאם. פעולותיהם של המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון.