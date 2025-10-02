בעקבות הנחיות של השר לביטחון לאומי לתגבר את הפיקוח בערים המעורבות, בלוד מציינים את יום כיפור הכי שקט שהיה בשנים האחרונות. 30 טרקטורונים ואופניים חשמליים הוחרמו

השר לביטחון לאומי בן גביר הנחה את המשטרה לפעול בנקודות חיכוך שעלולות להתקיים ביום כיפור. בין השאר הובלטו הערים המעורבות ובהן לוד, וגם תפילת יום הכיפורים בגן מאיר בתל אביב.

מדיווחים של המשרד לביטחון לאומי עולה כי במהלך החג, החרימה המשטרה טרקטורונים בעיר לוד למספר ערבים אשר ניסו להפר את הסדר הציבורי. המשטרה חצצה בין יהודים לערבים בלוד, ולא איפשרה לערבים להגיע לשכונות של יהודים בעיר.

ראש העיר לוד, יאיר רביבו היה נשמע מרוצה מאוד בצאת הצום: "כבר כעת מבדיקה ראשונית זה מסתמן ככיפור השקט ביותר בלוד בשנים האחרונות. עד כה קיבלתי פניות בודדות לעומת מאות בשנה שעברה. השנה דרשנו וקיבלנו נוכחות משמעותית של משטרה שגם החרימה למעלה מ-30 טרקטרונים ואופניים חשמליים".

במהלך השבוע קיים השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר הערכות מצב עם בכירי המשטרה והבהיר להם את מדיניותו. בהתאם כך, הנחה המפכ״ל את השוטרים ״לפעול בצורה נחושה כלפי מי שרוצה לפגוע ולכבל בחג הקדוש״.

גם באזור גן מאיר בתל אביב שם התקיימה תפילה בהפרדה, חצצו השוטרים בין מפגינים אנרכיסטים ולא איפשרו להם להתקרב לאזור והתפילה עברה בשלום.

בתוך כך, במשטרה מציינים כי אלפי שוטרים היו פרוסים במהלך החג ונתנו מענה לאזרחים. מחוז ת״א במשטרה הוסיפו כי ״שוטרי תחנת לב ת"א ומתנדבי כיתות הכוננות שפעלו במרחב ירקון עצרו במהלך חג הכיפורים 5 חשודים בעבירות שונות, בהם קטינים, בחשד לגניבת קטנוע, שוד באיומי סכין ופריצה לעסק וכלל החשודים בגילאי 12 עד 15״.