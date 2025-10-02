במהלך יום הכיפורים, צה"ל פעל במספר גזרות ביניהן עזה, לבנון, יהודה ושומרון, תימן ואף בים. סיכום כל חדשות יום כיפור בגזרה הצה"לית

פעולת אכיפה של הסגר הימי:

במהלך יום הכיפורים, בפעילות שנמשכה כ-12 שעות, סיכלו לוחמי חיל הים באופן סימולטני ניסיון חדירה נרחב של מאות מפליגים על גבי 41 כלי שיט שהצהירו כי בכוונתם לפרוץ את הסגר הימי החוקי על רצועת עזה.

בפעילות השתתפו כוחות רבים של חיל הים ובהם לוחמי שייטת 13, שייטת 3 ולוחמות סנפיר ויחידות לוחמות נוספות בחיל הים.

טרם ביצוע הפעולה, לוחמי חיל הים קראו אל עבר המפליגים בבקשה להסתובב. כלי השיט התנגדו לבקשה, ולאחר מכן בוצע עליהן בורדינג. בתוך שעה מתחילת הפעולה הושגה שליטה מבצעית על ששת הכלים הגדולים שהובילו את משט ׳סומוד׳.

בסיום הפעולה, החלו בהעברת מעל כ – 400 מפליגים בבטחה לנמל אשדוד.

רצועת עזה: במהלך היממה האחרונה כוחות אוגדה 99 החלו בפעילות קרקעית ממוקדת בצפון הרצועה שהובילה לאחיזה מבצעית בציר נצרים שבצפון רצועת עזה, אשר הוחלט על סגירתו.

אתמול (ד'), בשעות הבוקר חיל האוויר יירט ככל הנראה שני שיגורים שחצו מצפון רצועת עזה לעבר שטח הארץ, בהמשך היום, זוהו חמישה שיגורים שחצו מצפון רצועת עזה לעבר שטח הארץ. ארבעה יורטו ואחד נפל בשטח פתוח, שני האירועים הסתיימו ללא נפגעים

בנוסף, אמש צה"ל זיהה מספר שיגורים ממרחב חאן יונס שבדרום הרצועה, לעבר מתחם חלוקת הסיוע ברפיח. השיגורים נפלו במרחב מתחם סיוע, הסמוך לציר מורג שברפיח. לא נגרם נזק למתחם. על אף השיגורים, מתחם חלוקה זה נפתח היום וחילק אלפי חבילות מזון שבועיות לתושבים, ללא מעורבות חמאס.

כמו כן, קצין לוחם מגדוד 414, חיל האיסוף הקרבי והגנת הגבולות, נפצע באורח קשה מוקדם יותר היום (ה׳), בקרב במרכז רצועת עזה. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

יהודה ושומרון: בכל תקופת החגים, וגם ביום כיפור, תוגברו הכוחות ביהודה ושומרון במספר פלוגות בהיקף של כשני גדודים בהגנה.

לבנון: במהלך יום הכיפורים, צה"ל תקף פעמיים באמצעות כלי טיס של חה"א מחבלים בארגון הטרור חיזבאללה.

תימן: מטוס קרב של חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות.