משרד הבריאות, המרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) ומערך הסייבר הלאומי, פרסמו היום (חמישי) הודעה דחופה לציבור.
במהלך יום כיפור זוהה ונבלם ניסיון חמור למתקפת סייבר בבית החולים שמיר (אסף הרופא). המתקפה נבלמה בשלביה הראשונים, אך נבדקת אפשרות של דלף מידע על ידי הגורמים השונים. פעילותו השוטפת של בית החולים נמשכה כסדרה.
משרד הבריאות ומערך הסייבר הלאומי ממשיכים בליווי הצוותים המקצועיים של בית החולים, בשיתוף פעולה עם הגורמים המוסמכים, כדי לוודא את המשך התפקוד באופן בטוח.
