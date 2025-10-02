מנהיג חמאס מסר כי הוא אינו נוטה לקל את תוכנית טראמפ לסיום המלחמה. לטענתו הוא נחוש להילחם בסעיף שמטרתו חיסול ארגון חמאס

מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס עז א-דין אל-חדאד, אותת כי אינו מסכים להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך דווח היום (חמישי) בBBC. חדאד מאמין כי מטרת ההצעה היא ״לחסל את חמאס״, בין אם הארגון מסכים לכך או לא, ולכן הוא נחוש להילחם עוד.

לפי הדיווח – חלק מההנהגה הפוליטית של חמאס מוכנה לקבל את ההצעה, עם שינויים, אבל השפעתם בקבלת ההחלטות אינה מספקת מכיוון שהזרוע הצבאית היא שמחזיקה בחטופים.