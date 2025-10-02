מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס עז א-דין אל-חדאד, אותת כי אינו מסכים להצעה האמריקנית לסיום המלחמה, כך דווח היום (חמישי) בBBC. חדאד מאמין כי מטרת ההצעה היא ״לחסל את חמאס״, בין אם הארגון מסכים לכך או לא, ולכן הוא נחוש להילחם עוד.
לפי הדיווח – חלק מההנהגה הפוליטית של חמאס מוכנה לקבל את ההצעה, עם שינויים, אבל השפעתם בקבלת ההחלטות אינה מספקת מכיוון שהזרוע הצבאית היא שמחזיקה בחטופים.
דפי
רק פצצת אטום20:00 02.10.2025
חלי אוליאל
במהרה בימינו אמן20:15 02.10.2025
נמש
נתניהו נמושה20:06 02.10.2025
ניס
הוא לא נמושה. אין מי שמחזק אותו. צריכים לפרק את החמאס עד הסוף וזהו. שום עסקה אחרת זה יחזור שוב ושוב לצערי ללכת עד הסוף20:42 02.10.2025
אריק
מה הפלא ? גם בעסקה הקודמת אל חדאד לא הסכים לשחרר טת החטופות שהיו איתו . אחר כך הוא התחרט ששחרר את התצפיתניות20:16 02.10.2025
