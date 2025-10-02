אחרי התנצלותו של ראש הממשלה נתניהו – הפיצוי של טראמפ לקטר על התקיפה הישראלית בדוחא: ערבויות ביטחונית אמריקנית חסרת תקדים

הסכם ביטחוני חסר תקדים בין ארה”ב למדינה ערבית: הנשיא טראמפ חתם ביום שני על צו נשיאותי שמשדרג את המחויבות האמריקנית לביטחון קטאר, כך דיווח אמש (רביעי) ברק רביד. לפי הצו הנשיאותי, שפורסם אמש נכתב כי “ארצות הברית תראה בכל מתקפה מזוינת על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה החיוניות של מדינת קטאר כאיום על שלום וביטחון ארצות הברית”.

עוד נכתב בצו כי “במקרה של מתקפה שכזו, תנקוט ארצות הברית בכל האמצעים החוקיים והמלאים – לרבות כלים כלכליים, ואם יהיה בכך צורך גם צבאיים, על מנת להגן על האינטרסים של ארצות הברית ושל מדינת קטאר ולהשיב את השלום והיציבות".