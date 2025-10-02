הסכם ביטחוני חסר תקדים בין ארה”ב למדינה ערבית: הנשיא טראמפ חתם ביום שני על צו נשיאותי שמשדרג את המחויבות האמריקנית לביטחון קטאר, כך דיווח אמש (רביעי) ברק רביד. לפי הצו הנשיאותי, שפורסם אמש נכתב כי “ארצות הברית תראה בכל מתקפה מזוינת על שטחה, ריבונותה או תשתיותיה החיוניות של מדינת קטאר כאיום על שלום וביטחון ארצות הברית”.
עוד נכתב בצו כי “במקרה של מתקפה שכזו, תנקוט ארצות הברית בכל האמצעים החוקיים והמלאים – לרבות כלים כלכליים, ואם יהיה בכך צורך גם צבאיים, על מנת להגן על האינטרסים של ארצות הברית ושל מדינת קטאר ולהשיב את השלום והיציבות".
יש סוכנים בלשכתו?
קטאר מרוויחה מביבי בענק20:02 02.10.2025
הפתעה! לא פתחתם ב "דרמטי"
אני בהלם. אתם אתר שרושם "דרמטי" בכל כותרת. הפתעתם20:00 02.10.2025
סמי
אסור שביבי ינסה לרצות את טראמפ בכל מחיר, טראמפ אמנם עוזר לנו אך יש לו את האינטרסים שלו חשוב לזכור את זה. בהצלחה לביבי עם האישיות המורכבת.20:34 02.10.2025
