קצין מגדוד האיסוף הקרבי של אוגדת עזה (414) נפצע באורח קשה היום במרכז רצועת עזה, ושני לוחמים נוספים נפצעו קל, באירוע ירי. שלושת הלוחמים פונו לטיפול רפואי.
צה"ל השתלט על עשרות סירות בדרכן לעזה
19:10
|
חדשות סרוגים
0
שלושה לוחמים נפצעו בעזה בעת ניסיון חדירה של מחבל חמאס על מגנן צה"לי. מוקדם יותר היום 5 רקטות נורו מעזה לעבר אשדוד, 4 מהן יורטו ואחת מהן נפלה בשטח פתוח
